La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 01/nov/2018 HCD: hoy se vota la supresión al límite de altura vigente para los edificios céntricos







La normativa busca autorizar la construcción de más pisos por unidad en una importante franja del centro de la ciudad. Comienza noviembre y el Honorable Concejo Deliberante de Campana votará en sesión ordinaria la ordenanza que permite la construcción de edificios con más pisos en el casco urbano de la ciudad. La normativa, que fue discutida durante todo el año por el Consejo Urbanístico Ambiental (CUA), autoriza nuevos límites de altura para las construcciones destinadas a viviendas en la zona comprendida por las avenidas Sarmiento, Lavalle y Calixto Dellepiane. Para eso, reordena las bases de cálculo a partir del FOT y FOS, presentes en el Código de Ordenamiento Urbano vigente. La iniciativa no fue despachada por el CUA sin polémica. Los arquitectos, representados a través de su Colegio, plantearon serias dudas. Estas desavenencias con el Ejecutivo municipal, principal impulsor del proyecto, resultaron en cambios a la ordenanza, lo que se aunó un mayor consenso. De todas maneras, el despacho del CUA no es vinculante, y los bloques de concejales, que también fueron parte de esa discusión, bien podrían esta noche bajarle el pulgar a la iniciativa. De hecho, la oposición no ha dejado trascender qué posición tomará. Si se espera, más allá del resultado final de la votación, la formulación de severos cuestionamientos al Gobierno, a quien en su momento las bancadas disidentes acusaron de no tener un plan definido en materia urbanística. Por otro lado, también se votará el Boleto Universal de Salud, un proyecto del bloque Unidad Ciudadana desbloqueado de las comisiones legislativas por la presentación de una moción de preferencia. El boleto da beneficios en transporte público a los pacientes crónicos.



