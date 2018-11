En Mosconi y Castilla colisionaron un auto y una moto, cuyos dos ocupantes debieron ser asistidos por personal del SAME. Dos motociclistas resultaron heridos al protagonizar un accidente ocurrido en la noche del lunes en la esquina de Mosconi y Castilla, en el barrio El Destino, donde colisionaron con un automóvil. Producto del impacto y la caída, ambas personas sufrieron diferentes traumatismos y debieron ser asistidos y derivados al Hospital San José por personal del SAME, que movilizó dos ambulancias hasta el lugar. El accidente ocurrió pasadas las 23 horas del lunes, entre una moto Brava 110cc y un Peugeot 306. Además de las dos ambulancias del SAME, también trabajó en el operativo de emergencia un móvil del Comando de Patrulla de Campana.

COLISIONARON UN PEUGEOT 306 Y UNA MOTO BRAVA 110.

#Dato Choque en barrio El Destino. Anoche 23hs en Mosconi y Castilla. Un Peugeot 306 y una Brava 110 en la que iban dos personas que fueron trasladadas por dos ambulancias del SAME, presente el móvil zona 7 de Comando Patrulla #Campana pic.twitter.com/MadQGmfi1s — (@dantrila) 31 de octubre de 2018

Dos heridos en un choque en el barrio El Destino

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: