La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 01/nov/2018 Escuela Técnica Roberto Rocca:

Estudiantes asombraron y conmovieron en un nuevo ciclo de Charlas TED







La comunidad educativa de la institución se congregó en su atrio principal para disfrutar de 18 presentaciones sobre tecnología, arte, educación e historias de superación a cargo de estudiantes de tercer año. Una experiencia que les demandó a los chicos cuatro meses de entrenamiento. Tecnología, arte, educación y la pasión por el hacer ganaron en la redonda alfombra roja de la Escuela Técnica Roberto Rocca el viernes 19, cuando se realizó la segunda edición de Clubes TED-Ed. Con las familias como invitadas especiales y ante el resto de sus compañeros de la escuela, 18 alumnos compartieron sus intereses y experiencias personales en charlas que abarcaron diversos temas, desde exploración espacial y videojuegos hasta el relato de emotivas historias de vida y superación. Los ClubesTED-Ed de la ETRR son un espacio extracurricular para estudiantes de tercer año que consiste en un proceso de 20 encuentros en los cuales desarrollan una idea propia y se preparan para comunicarla. "Esta iniciativa parte de un formato de TED para escuelas secundarias. Dar la charla es un proceso de transformación para los oradores y por eso este taller permite a los chicos el desarrollo del autoconocimiento y de habilidades socioemocionales, elementos claves para la educación integral", explicó Lilia Correa, vicedirectora de la Escuela Técnica Roberto Rocca, a cargo del proyecto. Esos encuentros semanales, de dos horas de duración, se llevaron adelante a lo largo de cuatro meses. Si bien se sigue una guía de actividades oficiales propuesta por Clubes TED-Ed, la escuela sumó entrenamiento adicional de la mano de una coach de teatro y docentes que ayudaron a los chicos en aspectos de oratoria, vocalización y postura corporal. También se brindó acompañamiento a través de tutorías individuales. "Fue un taller para despertar la curiosidad e inspirarnos juntos a otros. Donde lo importante ha sido sentir, crear y compartir en un clima distendido con una regla inquebrantable: el respeto", expresó Ana Clara Aguilar, docente de la ETRR y una de las facilitadoras en los ClubesTED-Ed. El día de las presentaciones y antes de cada charla, la orquesta de la ETRR recibía a los oradores con una melodía que animaba a relajarse. Y no hubo una sola presentación que no terminará en una gran ovación. Este espacio musical es el primero de nuestra escuela técnica. "Fue una sensación genial la combinación de emociones, entre ansiedad, nervios y alegría. Quisiera repetirlo un montón de veces, porque cuando terminé de dar la charla, esos aplausos me dieron una sensación de felicidad absoluta", confesó Pedro Siri, quien habló del poder expresión del arte. Por su parte, Rocío Mamani reconoció que con el correr de los minutos de su charla se fue "soltando cada vez más" hasta lograr sentirse "libre y viva" a pesar de que todo el auditorio seguía atentamente su relato, que se tituló "Vivir la vida" y animaba a los espectadores a tomar las riendas de su propio destino, como Rocío elige hacerlo todos los días.

Ante el resto de sus compañeros y de la familia como invitada, 18 alumnos compartieron sus intereses y experiencias personales





La escuela sumó entrenamiento adicional: una coach de teatro y docentes que ayudaron a los chicos en oratoria, vocalización y postura corporal.

Decidimos embarcarnos en el desafío de acompañar a nuestros alumnos en la búsqueda de sus pasiones y en el desarrollo de sus capacidades para generar y comunicar ideas. #ClubesTedED #ETRR pic.twitter.com/3fg7n4eNYq — E.T. Roberto Rocca (@etrrar) 22 de octubre de 2018 Clubes Ted-Ed es un espacio extracurricular dirigido a los alumnos del 3° de la @etrrar donde los acompañamos en la búsqueda de sus pasiones y en el desarrollo de sus capacidades para generar y comunicar ideas. #ClubesTedETRR pic.twitter.com/L28wy4clOm — Tenaris Argentina (@Tenaris_ar) 19 de octubre de 2018 Hoy realizamos el evento final donde los chicos de la @etrrar compartieron sus ideas en charlas cortas estilo TED. #ClubesTedETRR pic.twitter.com/Vb8Jiass2w — Tenaris Argentina (@Tenaris_ar) 19 de octubre de 2018 #ahora en @etrrar Empieza club de ideas TED 2da Edición!! pic.twitter.com/B7OGVijzED — Ludovico Grillo (@ludovicogrillo) 19 de octubre de 2018

Escuela Técnica Roberto Rocca:

Estudiantes asombraron y conmovieron en un nuevo ciclo de Charlas TED

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: