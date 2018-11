La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 01/nov/2018 Detienen a un hombre que prendió fuego la vivienda de su ex pareja







Ocurrió en la noche del lunes en el barrio La Esperanza, en Pedro Omar y Dasso. Bomberos debieron sofocar las llamas. Un hombre de 30 años fue aprehendido en la medianoche del lunes al ser denunciado por prender fuego la casa de su ex pareja, en la zona de Pedro Omar y Dasso, en el barrio La Esperanza. Los efectivos policiales que concretaron su detención habían llegado al lugar por el alerta de un incendio de vivienda, en el cual debieron intervenir también bomberos voluntarios para sofocar las llamas. Sin embargo, rápidamente fueron advertidos por los vecinos sobre un hombre que habría iniciado el fuego de manera intencional. Posteriormente se entrevistaron también con la moradora de la vivienda, quien, según consta en la causa, reveló que el hombre acusado la había golpeado con anterioridad y la había amenazado, justamente, con prenderle fuego la casa. Incluso, tras un relevamiento por la zona, los policías pudieron dar con una testigo que confirmó haber visto a Schut iniciar el siniestro. Por este motivo, los efectivos del Comando de Patrulla de Campana aprehendieron al sujeto, lo trasladaron a la Comisaría Campana y lo pusieron a disposición de la UFI 3, donde se tramitan las causas por violencia de género.

Imagen ilustrativa. Foto: Google Street View.



