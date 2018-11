La loba dándole de mamar a los huérfanos Rómulo y Remo se transformó en el símbolo de Roma. Las leyendas, con ésa manía de cifrar todo en símbolos, disfraza el hecho de que los hermanos, en verdad, fueron criados por una prostituta. Así se llamaban las mujeres que ejercían la profesión más antigua de la Historia y que se mantenían solas, fuera de las leyes del clan. De ahí proviene la palabra "lupanar", que significa casa de lobas y, a la vez, prostíbulo.

La escritora Pinkola Estés reflota el arquetipo de la loba como la salvaje que vive dentro de cada mujer sobreadaptada y propone, a través de la reflexión sobre antiguos cuentos rusos, el despertar de la potencia femenina que dormita. Su obra principal, "Mujeres que corren con lobos", bellamente ilustrado con la portada con un cuadro de Pablo Picasso que muestra un grupo mujeres que corren juntas, con sus cabellos al viento, ya es un clásico de la psicología Junguiana.

Sin embargo, como el lenguaje es algo vivo, transformador, cambia lo que toca y es tocado por quién conoce su poder, esta palabra sigue proponiendo nuevos abordajes. En la rueda de hombres, loba es quién se mantiene sexualmente atractiva pese el paso del tiempo.

El otro día, en un café, escuché la confesión de un amigo a otro. Esa loba me tiene loco, decía, pero no me banco a los hijos. (Nada más tierno que un hombre enamorado, mostrando sus emociones). El consejero, sin imaginar que lo que menos hacía yo era leer el diario, sentenció, Olvidáte si creés que ésa mina va a correr a los hijos de su vida por vos. O te los bancás ó andá buscándote otra novia.

Desde Rómulo y Remo somos así, pensé. Que nadie toque a nuestros críos!!!



Fabiana Daversa

www.fabianadaversa.com