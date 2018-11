"La rueda es el símbolo de la vida. Creemos avanzar cuando nos movemos, y cuando la rueda da la vuelta completa, nos encontramos en el mismo sitio". -Francisco Blasco Ibáñez. Una sola mirada a nuestro alrededor nos dará la oportunidad de comprobar que muchas cosas que vemos tienen su base en ese simple objeto llamado rueda. ¿Cuándo apareció? ¿De quién fue el invento? Preguntas que nos vienen a la mente si pensamos cuán útil resultó después de todo: autos, trenes, aviones, equipos industriales y tantas otras cosas en que la encontramos nos hacen dar cuenta que nada podría moverse sin ella. Descubrir la historia de la rueda es revelar uno de los avances más significativos en el desarrollo de todas las civilizaciones alrededor del mundo. Su primer gran efecto consistió en facilitar el transporte de mercancías de un lugar a otro, lo que originó una inmigración de los pueblos a las grandes ciudades. Este cambio en el modo de vida de los pueblos constituyó una de las mayores fuerzas de cambio que han actuado en la estructuración de las sociedades civilizadas. Todos sabemos que la rueda es ese objeto redondo formado por un círculo que gira en torno a un eje central. Es un invento propiamente humano, pues no existe en la naturaleza. Su origen es incierto, los datos que se poseen es que ya había sido inventada en la antigua Mesopotamia alrededor del IV milenio A.C, (3.500) Los seres humanos, observando la realidad y con mucho ingenio, se dieron cuenta que si ponían algo redondo debajo de un objeto pesado, éste rodaría y se movería velozmente. Lo mismo sucedía si se colocaban palos o estructuras similares, lo que los decidió a unir ambos. Construyeron rodillos con canaletas y ranuras, que se convirtieron en ejes primitivos constituyendo mejora tras mejora, los primeros carros de la historia. La necesidad de economizar el material y de alcanzar mayores velocidades conspiraron para que aparecieran los primeros rayos de una rueda. Se cree que fueron los egipcios en el año 1.500 A.C. quiénes se adelantaron en realizar dicha aplicación construyendo ruedas muy ligeras para sus carros de guerra, formadas por cuatro radios; pero los travesaños fueron introducidos por los griegos. Por su parte, en el año 1.000 A.C. los celtas pusieron en uso las primeras llantas de hierro alrededor de las ruedas de los carros. En 1.802, se patentó el primer radio de alambre, cuyas modificaciones lo llevaron a lo que hoy vemos en cada bicicleta. En 1.845, apareció el neumático, que comenzó siendo de caucho muy duro para luego suavizarse. En EE.UU, se comenzaron a usar ruedas con rayos de acero soldados. Más tarde surge el disco confeccionado en acero. Se introdujeron entonces los neumáticos de caucho blanco sin carbón. Luego, surge el disco, confeccionado en acero, pues era muy barato. Éste y la llanta son dos componentes que al unirse en la estructura total resultaron en una rueda ligera, resistente, fácil de producir y, desde luego muy barata. Pero el hecho de que la invención de la rueda fuera simplemente cuestión de un nivel de sofisticación elevado, no explica cómo grandes civilizaciones como los Incas y los Mayas, pese a llegar a un gran nivel de desarrollo, nunca llegaron a utilizar la rueda. De hecho, no existe ninguna evidencia del uso de la rueda en ningún lugar del Continente Americano hasta después del contacto con la civilización europea. "Todo pasa y todo vuelve, eternamente gira la rueda del ser. Todo muere, todo florece, eternamente se desarrolla el año del ser. Todo se rompe, todo se reajusta, eternamente se califica la morada del ser." Fiedrich Nietzche.

El Rincón de Aléthea:

Rueda que te rueda

Por Angela Monsalvo

