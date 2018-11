Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del jueves, 01/nov/2018. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del jueves, 01/nov/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

DÓLAR; DESCENSO HISTÓRICO: se desplomó este miércoles y terminó octubre con una caída de más de 5 pesos.- CARAVANA HACIA EL NORTE: unos 2.000 salvadoreños partieron este miércoles en dos caravanas a pie hacia a Estados Unidos.- BIENES PERSONALES: el peronismo avanzó en buscar consenso de sus gobernadores para modificar el proyecto.- FALLO INÉDITO: la Justicia tucumana autorizó la primera gestación por sustitución de esa provincia.- TORRES CONTRA LA CAMPORA: el juez federal Sergio Torres a cargo de la investigación contra Máximo Kirchner y La Cámpora.- CARAVANA HACIA EL NORTE Unos 2.000 salvadoreños, entre adultos, jóvenes y niños, partieron este miércoles en dos caravanas en una larga travesía a pie hacia a Estados Unidos, huyendo de la violencia de las pandillas y la falta de empleo. Demostrando el poder de convocatoria de las redes sociales, las caravanas salieron en momentos en que miles de hondureños atraviesan México hacia Estados Unidos, y otros grupos de centroamericanos intentan ingresar a territorio mexicano. El presidente estadounidense Donald Trump rechazó los movimientos migratorios y ordenó militarizar la frontera con México para impedir su entrada al tiempo que ordenó cortar la ayuda a Guatemala, Honduras y El Salvador por no impedir su salida. BIENES PERSONALES El peronismo en el Senado avanzó este martes en buscar consenso de sus gobernadores para modificar el proyecto de Bienes Personales, de manera que la casa-habitación quede fuera del cálculo del impuesto. "Estamos haciendo los números, seguramente Hacienda también los estará haciendo, pero la idea nuestra es llevar adelante esta reforma", declaró el senador Miguel Pichetto al término de la reunión, tras reiterar que sobre una recaudación esperada por la suba del gravamen de unos $34 mil millones, el impacto fiscal "sería de $3 mil millones o $4 mil millones". FALLO INÉDITO La Justicia tucumana autorizó la primera gestación por sustitución de la provincia. A través de una sentencia inédita en el país, Karina Lescano de Francesco , titular del Juzgado Civil en Familia de la I° Nominación, autorizó a una familia a realizar la primera reproducción humana asistida de gestación por sustitución. De esta manera, una mujer ayudará a su hermana -quien padece el síndrome de Rokitansky (agenesia congénita uterina) -y a su cuñado, a cumplir el deseo de tener un hijo propio. TORRES CONTRA LA CAMPORA El juez federal Sergio Torres quedó este miércoles a cargo de la investigación contra el diputado Máximo Kirchner y otros referentes de La Cámpora por supuesto financiamiento ilegal con dinero proveniente de sobornos en la obra pública. Torres fue designado por sorteo en la Cámara Federal, luego de que el juez federal Claudio Bonadio declinara la competencia en ese tramo de la causa a su cargo, iniciada por los cuadernos del chofer Oscar Centeno con detalles del presunto pago de coimas de empresarios a funcionarios del gobierno kirchnerista. Junto al nuevo juez interviene como fiscal Gerardo Pollicita. Bonadio se desprendió de esa investigación tras tomarle declaración indagatoria a Maximo Kirchner por el delito de asociación ilícita, aunque este capítulo involucra también a sus pares Eduardo "Wado" de Pedro y Andrés Larroque, el ex secretario de Justicia Julián Álvarez y el diputado provincial por el Frente Amplio Justicialista de Buenos Aires José Ottavis, entre otros. DÓLAR: DESCENSO HISTÓRICO El dólar se desplomó este miércoles y terminó octubre con una caída de más de 5 pesos. De esta forma el billete marcó una baja mensual de poco más del 12 por ciento, la caída más grande desde la convertibilidad. La segunda baja similar se dio en marzo de 2016, poco después de la salidad del cepo, seguido de marzo de 2003, antes de que Néstor Kichner asumiera la Presidencia.



