Cultura o muerte proponen en el 15

Los alumnos de 3er. año de la carrera de Gestión Cultural invitan a la comunidad a ser partícipes del evento que este sábado intentará interpelar a los asistentes en términos de existencia, identidad, entidad, y soberanía. "Cultura o muerte" fue el nombre elegido para la Jornada diseñada para conmemorar los 10 años de la creación de la Tecnicatura de Gestión Cultural en el Instituto Nº 15. Todo tendrá lugar este sábado a partir de las 12:30 en el establecimiento terciario. "Entendemos que a través de la cultura existimos, tenemos identidad, entidad y soberanía. La cultura atraviesa nuestras costumbres, prácticas y valores. Por esto hablar de no cultura es referir a la muerte simbólica de una sociedad", dicen los alumnos del último año de la carrera y organizadores de la actividad. Según detallaron, durante el encuentro habrá una intervención de la artista Claudia Rodríguez, la misma que ha sido originalmente emplazada en la Escuela de Arte Ricardo Carpani de nuestra ciudad. La instalación consiste en la conformación de una red, generada por pequeñas tiras de tela que son atadas al resto de la estructura mediante la intervención del público. De esta manera la participación del transeúnte es generadora de un crecimiento diario en el que se transpone el concepto de cultura como un entramado social donde todos somos partícipes. También habrá una exposición de obras de arte de Lorena Pradal. Dedicada al grabado y al arte impreso, presentará su obra "Territorios del Agua fluye desde el oficio y el trabajo, desde el arte sin artificio sin espectacularización. Esta obra no sólo se plantea como una exhibición sino como un manifiesto del trabajo, del crear, educar, transmitir, compartir los procesos y la reflexión de las artes aquí y ahora de la creación de un futuro para todos. Por su parte, Matías Barutta presentará su obra "Intempestivo - Cartografía del Paraná", basada en sus aguas y el habitar sus islas: un cuerpo colectivo poblado por soledades, de naturaleza intempestiva, él define un tiempo propio para el isleño, muchas veces ajeno al de continente. "Las islas de Campana, y su musculatura de arroyos y canales, no escapan a este misterio. La fotografía de Barutta y la palabra dialogan con este concepto tan propio de cultura, geografía, economía y sociedad, y también se tornan intempestivas, como asediadas por la creciente, difusas entre el tiempo y el espacio. Queda trazada una cartografía imprecisa; un mapeo de lugares, personas y sentimientos, articulado con un análisis socioeconómico del sector que aborda problemáticas locales ligadas a una geografía tan propia, inmersa en la coyuntura económica nacional", explican los organizadores. Previo al encuentro, también se realizará una intervención en el espacio público realizando una pegatina con afiches por zona céntrica de la ciudad con consignas sobre la cultura. Esta actividad tiene foco en la difusión y visualización de las problemáticas culturales percibidas por los alumnos de 3er año. Es una campaña de concepción de la cultura en la cual se plasmarán de forma gráfica frases disparadoras para pensar este concepto, en espacios intervenidos formalmente.





