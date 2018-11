Charlas de café, pero en inglés

La profesora Rosana Cebrynski ofrece en Vinum todos los miércoles durante una hora y media una charla distendida para aprender el idioma. "Todo está basado en disfrutar hablando en inglés", explica. El conocimiento de otros idiomas permite enriquecer la vida, experimentar nuevas ideas, ejercitar la mente, beneficiarse de la diversidad cultural mundial, obtener becas para estudios de posgrado, trabajar en una empresa internacional y, sobre todo, la capacidad para entenderse en cualquier lugar. Aprender idiomas constituye una gran herramienta a la hora de progresar como estudiante y profesional. La edad no tiene por qué ser un obstáculo para el aprendizaje: si bien es recomendable aprender una segunda lengua desde la infancia, nunca es tarde para desarrollar esta habilidad. Y teniendo en cuenta ello, la profesora y traductora de inglés Rosana Cebrynski (54) incursionó en los "Coffee Talk", encuentros en los que de manera distendida y con café de por medio, jóvenes y adultos aprenden inglés. "Quiero que haya aprendizaje holístico, no que la gramática dirija qué inglés voy a aprender, sino aprender el inglés que necesito. La gramática se necesita para hablar y escribir bien; la parte oral como la escrita son expresiones, pero producir es lo más difícil. Y si se disfruta, se aprende dos veces", detalla. "Hace más de 30 años que ejerzo la profesión y no me aburro. No siempre sigo el libro y lo veo del lado que tiene que ser dinámico. El inglés es una lengua viva, no muerta", agrega. Sus "Coffee Talk" se realizan en Vinum (Alberti 678) todos los miércoles de 18:30 a 20:00. Durante los encuentros hay distintas secciones que se comparten, por ejemplo "Talk Nouns": "Es una bolsa con sustantivos y sacamos uno como disparador. Por ejemplo, la otra vez hablamos sobre pobreza unos 50 minutos", remarca. Otro de los juegos es "Music Can", en el que "se disfruta la canción desde otro lado", porque "se toma una frase y después hay un debate" a partir de ello. Otra es "You talk your topic", donde "cada persona que participó de la charla deja su idea de lo que le gustaría hablar y en futuros encuentros discernimos de qué tema queremos hablar". Además hay sección de chistes y juegos que tienen como objetivo que el idioma fluya. "No es ni una clase ni un curso: es inglés por placer. Para la práctica de una segunda lengua la continuidad suma mucho, quizás dentro de un mes podés asistir dos veces, siempre con una reserva previa", cuenta Cebrynski. A la mesa de participantes se han sumado nativos, por ejemplo jóvenes de Irlanda, lo que permite "un intercambio cultural muy rico". La profesora enfatiza que hablar inglés en un grupo de personas que no se conoce entre sí es un desafío y que por ello "es muy importante ir con muy buena predisposición, buena onda y sin miedo", porque "todo está basado en disfrutar de hablar en inglés". La plataforma digital es otro apoyo, donde los participantes durante la semana pueden escribir opiniones y enviar audios, entre otros recursos. Rosana se capacitó en Tutoría en Línea en cursos que dicta la Universidad de Buenos Aires y es por eso que hace hincapié en esta herramienta: "Subo ejercicios de las frases, proverbios o temas de gramática para que se repase y no queden dudas. Es una manera de seguir en contacto con el idioma". En cuanto al ambiente en que se desarrollan estos "Coffee Talk", la traductora destaca a Vinium como un lugar "precioso y muy cálido" para el desarrollo de estos encuentros. "Pablo (su dueño) es una muy buena persona, nos abrió las puertas y estoy feliz de la gente que se acerca", cuenta. "Ver el progreso de la gente que empezó en marzo y vino regularmente es impresionante. Todo aquel que le ponga onda hablando inglés me encanta", cierra. Los "Coffee Talk" terminarán cerca de Navidad y aunque todavía no definió el calendario 2019, en febrero o marzo retornarán. "Me ha dado muchas alegrías y yo quiero que la gente lo disfrute en todas las edades", explica. Además agrega, "tengo varios proyectos, por ejemplo uno de ellos es hacer un Work Shop de Literatura y Pronunciación, compartiendo lo que se está leyendo". Los interesados se pueden contactar al Facebook Coffee Talk by Rosana Cebrynski o vía email a rosana@coffee-talk.info ONE TO ONE. Además, en su lugar de trabajo (Brown 415), Rosana ofrece charlas sólo con el participante. "Se construye el aprendizaje desde otro lado", apunta. Es un encuentro cara a cara, una o dos veces por semana, aunque además se incluye el contacto de la plataforma digital.



Charlas de café, pero en inglés

