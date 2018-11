P U B L I C



Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. SE LLEVARON EL CANASTO "He solicitado por primera vez por medio del CEMAV el retiro de ramas los primeros días de septiembre, el cual se efectivizó en varias partes y ante varios reclamos sucesivos. En una de esas oportunidades se llevaron bien el cesto de basura de metal. Luego en la última oportunidad que concurrieron destrozaron la zanja que teníamos realizada por lo cual se inundó gran parte del terreno. Volví a llamar varias veces al CEMAV, quienes solo pueden brindar buen discurso evidentemente. Obviamente el cesto nunca me fue repuesto", escribe Daniela del barrio Las Lomadas. CALLES INTRANSITABLES I "Vivo en el asentamiento 21 de septiembre calle Dellepiane al 300. Es imposible transitarla (a pie o en vehículos). A principio de año la arreglaron pero se hizo fea de nuevo y está así hace casi dos meses. Ya se hizo el reclamo por todos lados y nadie nos escucha. Los días de lluvia es una odisea salir para ir a trabajar o llevar los chicos a la escuela", escribe Cristian. CALLES INTRANSITABLES II "Cada vez que llueve la misma situación, o no se puede entrar o no se puede salir de nuestras casas, algo tan simple para cualquier persona. Las calles se vuelven intransitables con cada lluvia y es una situación que ya es insostenible. Necesitamos que recorran nuestro barrio y comprueben que no es una exageración sino una triste realidad ", escribe D.M de Los Pioneros.

Quejas Vecinales

