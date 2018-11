La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 01/nov/2018 Remo:

Gran performance de los promocionales del Campana Boat Club en Zárate







Con 15 tripulaciones inscriptas, los remeros entrenados por Marilú Perea y Joel Romero consiguieron 14 podios y 7 medallas doradas. Sólo queda una regata promocional en el calendario 2018 y será en Campana. El pasado sábado, el pre-equipo de remo del Campana Boat Club compitió en la regata promocional "90º aniversario" del Club Náutico Zárate, la anteúltima del calendario anual. Y lo hizo de gran forma, tal como viene sucediendo en los últimos años: 14 de los 15 botes inscriptos por los entrenadores Marilú Perea y Joel Romero se subieron al podio y 7 de ellos se alzaron con la medalla dorada (además, el CBC cosechó otras 6 de plata y una de bronce). Entre los nombres propios destacados resalta el de Franco Martínez, quien fue el único remero celeste que ganó dos pruebas: una en single y otra en doble par shell libre. Pero también vale remarcar el primer puesto de Isaías Gallipi, un muy promisorio remero de muy corta edad que entrena con sacrificio y dedicación, y finalmente se le dio la victoria tras varias regatas de quedarse en las puertas del triunfo; y la victoria de Brando Vivas en "parcito" Sub 14, por el acelerado progreso del remero en muy poco tiempo. Si bien el club organizador finalmente no puso en juego una "Copa Conjunto", el del Campana Boat Club fue el equipo que más pruebas ganó en la regata, sobre un total de 14 instituciones participantes. Las embarcaciones ganadoras del CBC fueron: -Single Paseo Sub 14 Masculino: Brandon Vivas -Single Shell Sub 16 Masculino: Lautaro Bravo -Single Libre Masculino: Franco Martínez -Single Paseo Sub 16 Masculino: Isaías Gallippi (Serie 1) -Single Paseo Sub 16 Masculino: Santiago Geretto (Serie 2) -Doble par Shell Libre Masculino: Franco Martinez y Bruno Carabajal -Clinker Sub 16 Femenino: Guadalupe López En tanto, las que sumaron medallas de plata resultaron: -Single Shell Sub 16 Masculino: Tobías Viera Veneziani -Single Libre Masculino: Bruno Carabajal -Single Sub 16 Femenino: Guadalupe López -Single Paseo Sub 16 Masculino: Emanuel Di Lallo -Cuatro Con Clinker Libre Masculino: Santiago Geretto, Tobías Viera Veneziani, Franco Martinez, Bruno Carabajal e Isaías Gallippi (timonel) -Doble par Shell Libre Femenino: Juana Modarelli y Guadalupe López Mientras que la medalla de bronce llegó en Single Libre Femenino, bote tripulado por Juana Modarelli. Además, en Single Paseo Sub 14 Masculino, Thiago Maidana terminó en cuarto puesto. La regata fue organizada por el Club Náutico Zárate y fiscalizada por la Comisión de Remo Internacional del Litoral (CRIL). La próxima fecha, la última del calendario de remo promocional del año, se llevará a cabo en el espejo de agua frente al Campana Boat Club el domingo 9 de diciembre, con organización del CBC y arbitraje de la Comisión de la Regata Internacional del Tigre (CRIT).

SANTIAGO GERETTO, TOBÍAS VIERA VENEZIANI, FRANCO MARTINEZ, BRUNO CARABAJAL E ISAÍAS GALLIPPI (TIMONEL) FUERON MEDALLA DE PLATA EN 4+ CLINKER LIBRE MASCULINO.





BRANDON VIVAS GANÓ SU PRUEBA EN SINGLE PASEO SUB 14.





LOS REMEROS PROMOCIONALES DEL CBC QUE SE PRESENTARON EN ZÁRATE JUNTO A LOS ENTRENADORES MARILÚ PEREA Y JOEL ROMERO.



