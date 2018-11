Se jugaba la permanencia en esta última serie, pero perdió 2-1 como local y volverá a Segunda. No pudo ser esta vez. El equipo de tenis del Campana Boat Club batalló duro, pero no logró mantenerse en la categoría Intermedia (segundo nivel) del Torneo Interclubes que organiza la Asociación Argentina de Tenis (AAT). El descenso se consumó el pasado domingo, tras perder 2-1 frente a Racing Club la serie que había sido suspendida el 23 de septiembre por inclemencias climáticas. En las canchas duras del complejo "Estilo Tenis", Franco Mazzoni superó en el Single 1 a Esteban Djinbachian por 6-4 y 7-5, logrando así su sexta victoria en siete presentaciones en este campeonato. En tanto, Patricio González perdió 6-2 y 6-2 frente a Agustín Ozcoidi, mientras que el Dobles del CBC, conformado por Manuel Melero Tapia y Agustín Uccella, cayó ajustadamente por 7-6 y 6-4 ante Lucas Flores y Marcos Felice. De esta forma, este equipo del CBC capitaneado por Martín Crossio no pudo cumplir con el difícil objetivo de mantenerse en el segundo nivel del Torneo Interclubes de la AAT y se despide de la categoría con un balance de dos series ganadas (2-1 al Temperley Lawn Tennis Club y 2-1 a GEBA "B") y cinco perdidas (fue superado por Gazcón Lawn Tennis Club, Buenos Aires Lawn Tennis Club, Sociedad Hebraica, Club Belgrano y Racing Club).

EN LA ÚLTIMA SERIE COMO LOCAL, EL CBC SE JUGÓ A TODO O NADA FRENTE A RACING CLUB.



Tenis:

Interclubes; Boat Club cayó ante Racing Club y no pudo mantenerse en Intermedia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: