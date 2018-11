El Club Náutico El Timón reunió a múltiples Escuelas de Atletismo de la zona. Los representantes Tricolores obtuvieron grandes resultados en las diferentes categorías competitivas. El pasado sábado, atletas del Club Ciudad de Campana participaron de un Torneo de Atletismo realizado en el Club Náutico el Timón de Jáuregui (partido de Luján), en donde se destacaron con buenos resultados en las diferentes categorías. En Sub 16, el equipo de relevos mixtos conformado por Nadia Kissner, Juan Pablo Lares, Yazmín Arapey, Lautaro Sánchez, Iara López e Ivo Torres finalizó 1º en la prueba de 6x200 metros. En tanto, en las competencias individuales los resultados fueron: -Julieta Rodríguez: 1ª en Salto en Alto y 2ª en Lanzamiento de Jabalina. -Yazmín Arapey: 3ª en 80 metros llanos. -Bianca Amante: 3ª en Lanzamiento de Jabalina. -Malena Rodríguez: 1ª en Salto en Alto. -Lautaro Sánchez: 1ª en 80 metros llanos. -Ivo Torres: 2ª en 80 metros. -Juan Pablo Lares: 1º en Salto en Alto. -Tomás Muñoz: 2º en Salto en Alto. -Daiana Conti: 4ª en Lanzamiento de Jabalina. -Iara López: 6ª en Lanzamiento de Jabalina. -Enzo Peña: 5º en Salto en Alto y 7º en Lanzamiento de Jabalina. En tanto, en la categoría Sub 18, Nadia Kissner fue 1ª en Lanzamiento de Disco, mientras que Lautaro Piana fue 3º en la misma prueba. Finalmente, los más chicos del equipo competitivo Tricolor, los Sub 14, obtuvieron los siguientes resultados: -Ariana Gómez: 2ª en Lanzamiento de Jabalina y 2ª en 80 metros. -Aylen Hernandorena: 3ª en Lanzamiento de Jabalina. -Lisandro Domínguez: 1º en Salto en Alto. -Simón Caffaro: 2º en Salto en Alto. También participaron y obtuvieron sus mejores marcas Tamara Conti, Agostina Tambosco, Agustín Andrade, y Micaías Otto en las pruebas de 80 metros, Salto en Alto y Lanzamiento de Jabalina. Además en las categorías promocionales Sub 12 y Sub 10, los más pequeños se desenvolvieron muy promisoriamente en las pruebas de 60 y 40 metros, Lanzamiento de Pelota, Salto en Largo y Relevos Mixtos. Los representantes de la Escuela de iniciación de Atletismo del Club Ciudad fueron David Vilela, Julián Furchi, Ramiro Guismundo, Morena Gonzalez, Sol Crismanich, Sofía Peña, Catalina Ledo, Delfina Felme, Camila Nores, Abril Biasoli, Ludmila Pereira, Armando Moroni, Tadeo Fabre, Luca Marchese, Nicolás Ponce de Leon y Joaquín Pereira. Los atletas del Club Ciudad viajaron a El Timón acompañados de los profesores Juan Parodi, Agustín Granlund y Yamila Benítez.

LA ESCUELA DE ATLETISMO DEL CCC SIGUE PARTICIPANDO DE DIFERENTES ENCUENTROS Y COMPETENCIAS.



Atletismo:

Atletas del CCC compitieron en Jáuregui

