Fausto Scoccia y Juan Cruz Dillón fueron los ganadores en sus respectivas categorías.

El pasado sábado se desarrolló el 6º Torneo Escolar de Ajedrez en el Colegio Dante Alighieri, donde compitieron alumnos de escuelas primarias de Campana, Los Cardales, Zárate y Escobar.

El certamen se jugó por el sistema suizo a cinco rondas, sin tiempos de reflexión para cada partida y fue dirigido por los maestros Fernando Romano y Lucas Moreda.

En la Categoría "A", para alumnos de primer a tercer grado, el ganador fue Fausto Scoccia tras salir beneficiado en el desempate con Julián Flores, dado que ambos terminaron con 4 puntos. Luego se ubicaron: 3) Ignacio Marilungo, con 3 puntos; 4) Andrés Colombo, con 3 puntos; 5) Santino Martínez y Santiago Zurdo con 2,5 puntos.

En tanto, en la Categoría "B" (alumnos de 4º a 6º grado) se impuso Juan Cruz Dillón, quien superó en el desempate a Vicente Rodríguez, luego que ambas terminaran con 4 puntos. Luego se ubicaron: 3) Santiago Abatte, con 3 puntos; 4) Ciro Núñez, con 3 puntos; y 5) Sofía Gramajo, con 1,5 puntos.

Concluidas las cinco rondas, los profesores Romano y Moreda entregaron un diploma a cada participante y también medallas y trofeos a todos los jugadores de acuerdo a su ubicación final.

ABIERTO SALVADOR CALÍ

Este sábado 3 de noviembre se realizará el tradicional Abierto de Ajedrez "Salvador Calí" en el Club Náutico Zárate. El certamen comenzará a las 10 de la mañana y se dividirá en las siguientes categorías: Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16. Se jugará por sistema suizo a seis rondas (tres por la mañana y tres por la tarde) y será dirigido por el árbitro internacional Edgardo Cavagna.

Paralelamente se realizará un Torneo Libre para jugadores de todas las edades y nivel de juego, que también será a seis rondas por sistema suizo, pero a 15 minutos por jugador en cada partida.

Estarán en juego la "Copa 90º Aniversario del Club Náutico Zárate", "Mejor Socio", "Mejor Femenino", "Mejor Juvenil" y "Mejor mayor de 55 años".

La inscripción es gratuita. Para mayor información o consultas, comunicarse al (03487) 426112 o ingresar en www.clubnauticozarate.com