La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 01/nov/2018 Liga Campanense:

Atlético las Campanas sumó una nueva victoria y mantiene su ventaja como líder







Por la 17ª fecha del Torneo Oficial de Primera División superó 2-0 a Mega Juniors y mantuvo su ventaja de nueve puntos sobre La Josefa, que derrotó 2-1 a Juventud Unida. Tercero está Defensores de La Esperanza, que goleó 7-0 a Desamparados. El pasado domingo se disputó la 17ª fecha del Torneo Oficial 2018 de la Liga Campanense de Fútbol y en el campeonato de Primera División todo sigue igual en la parte alta de la tabla de posiciones, dado que ganaron los cuatro primeros. El líder, Atlético Las Campanas, superó 2-0 a Mega Juniors con goles de Diego Gómez y Nicolás Giménez y de esa manera no sólo estiró su invicto, sino que logró su 13ª victoria en 16 presentaciones. Así, suma 42 puntos y le lleva nueve de ventaja a La Josefa, que igualmente tiene dos partidos menos. En esta 17ª fecha, el escolta derrotó 2-1 a Juventud Unida y alcanzó las 33 unidades. En tanto, en tercer lugar se afirma Defensores de La Esperanza, que goleó 7-0 a Desamparados FC y ahora suma 32 puntos (con un partido menos que Las Campanas). Mientras que en cuarto puesto aparece Real San Jacinto, que venció 2-1 a El Junior. Los resultados de esta 17ª fecha fueron: Defensores de La Esperanza 7-0 Desamparados FC; Real San Jacinto 2-1 El Junior; La Josefa 2-1 Juventud Unida; Atlético Las Campanas 2-0 Mega Juniors; Otamendi 7-2 Lechuga FC; y Atlético Las Praderas 1-2 Leones Azules. Entonces, con estos marcadores, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Atlético Las Campanas, 42 puntos; 2) La Josefa, 33 puntos; 3) Defensores de La Esperanza, 32 puntos; 4) Real San Jacinto, 28 puntos; 5) Mega Juniors, 26 puntos; 6) Deportivo San Felipe, 23 puntos; 7) Atlético Las Praderas, 20 puntos; 8) Otamendi FC y Leones Azules, 17 puntos; 10) El Junior, 11 puntos; 11) Lechuga FC, 10 puntos; 12) Juventud Unida, 9 puntos; 13) Desamparados, 4 puntos. Esta semana, entre martes y jueves, estaba previsto disputar la 18ª fecha con los siguientes encuentros: Atlético Las Campanas vs Desamparados FC; Real San Jacinto vs Juventud Unida; Otamendi FC vs Defensores de La Esperanza; Mega Juniors vs Leones Azules; Lechuga FC vs Deportivo San Felipe; y La Josefa vs Atlético Las Praderas. Queda libre: El Junior. TERCERA DIVISIÓN En esta categoría, el líder es Atlético Las Campanas, que el domingo igualó 1-1 con Mega Juniors. En tanto, Defensores de La Esperanza (que le ganó 2-0 a Desamparados FC) y Real San Jacinto (que venció 3-1 a El Junior) se ubican sólo un punto por detrás. Los demás resultados de esta fecha en esta categoría fueron: La Josefa 4-1 Juventud Unida; Otamendi 0-1 Lechuga FC; y Atlético Las Praderas 0-1 Leones Azules. Así, las posiciones en esta categoría son: 1) Atlético Las Campanas, 33 puntos; 2) Defensores de La Esperanza y Real San Jacinto, 32 puntos; 4) La Josefa, 30 puntos; 5) Lechuga FC, 27 puntos; 6) Mega Juniors, 24 puntos; 7) Juventud Unida, 22 puntos; 8) Deportivo San Felipe, 17 puntos; 9) Desamparados FC, 16 puntos; 10) Otamendi FC y Leones Azules, 13 puntos; 12) Atlético Las Praderas, 10 puntos; 13) El Junior, 3 puntos. CUARTA DIVISIÓN En esta categoría el líder sigue siendo Defensores de La Esperanza (33), a pesar de haber perdido 1-0 con Desamparados FC en esta fecha. Eso fue aprovechado por La Josefa (32), que sumó los tres puntos ante Juventud Unida; y por Real San Jacinto (30), que le ganó 3-0 a El Junior; para descontarle terreno en la lucha por la primera posición. Además, también jugaron: Atlético Las Campanas 0-0 Mega Juniors; Otamendi 1-2 Lechuga FC; y Atlético Las Praderas 1-2 Leones Azules. Las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Defensores de La Esperanza, 33 puntos; 2) La Josefa, 32 puntos; 3) Real San Jacinto, 30 puntos; 4) Mega Juniors, 26 puntos; 5) Atlético Las Campanas, 24 puntos; 6) Deportivo San Felipe y Atlético Las Praderas, 22 puntos; 9) Otamendi FC, 18 puntos; 10) Lechuga FC, 14 puntos; 11) El Junior, 10 puntos; 12) Desamparados, 6 puntos; 13) Juventud Unida, 0 puntos.

DEFENSORES DE LA ESPERANZA GOLEÓ 7-0 A DESAMPARADOS Y SE AFIRMA EN LA TERCERA POSICIÓN.





OTAMENDI FC DERROTÓ 7-2 A LECHUGA FC CON TRES GOLES DE EMMANUEL VERA.



Liga Campanense:

Atlético las Campanas sumó una nueva victoria y mantiene su ventaja como líder

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: