Breves: Polideportivas

HONDA VUELVE AL STC2000: la marca Honda retornará a la categoría de mayor tecnología en el automovilismo nacional.- GANÓ SCHWARTZMAN: el argentino se presentó ayer con victoria en el Masters 1000 de París.- DJOKOVIC VUELVE AL 1: el serbio volverá al primer puesto del ranking mundial el próximo lunes.- SUPER 20; OCTAVOS LISTOS: quedó definido el cuadro de Octavos de Final del Super 20, competencia previa a la Liga Nacional de Básquet.- NBA; RECORD DE TRIPLES: el escolta Klay Thompson estableció un nuevo récord en la NBA.- VÓLEY; COPA LIBERTADORES: Bolívar perdió frente al Sesc de Río de Janeiro.- GANÓ SCHWARTZMAN El argentino Diego Schwartzman se presentó ayer con victoria en el Masters 1000 de París que se disputa sobre cemento y bajo techo: por la segunda ronda venció al español Feliciano López por 6-4, 3-6 y 7-5. Ahora, el próximo rival del "Peque" (15º preclasificado) será el alemán Alexander Zverev (4º) en busca del pase a los Cuartos de Final. DJOKOVIC VUELVE AL 1: El serbio Novak Djokovic volverá al primer puesto del ranking mundial el próximo lunes, dado que el español Rafael Nadal (actual Nº 1 del mundo) finalmente se bajó del ATP Masters 1000 de París. Djokovic había debutado el martes en este certamen con victoria 7-5 y 6-1 sobre el portugués Joao Sousa y hoy enfrentará por los Octavos de Final al bosnio Damir Dzumhur. Por esa misma instancia hoy también jugará el suizo Roger Federer frente al italiano Fabio Fognini. SUPER 20: OCTAVOS LISTOS Con las victorias de Bahía Basket sobre Quilmes de Mar del Plata y de Olímpico de La Banda frente a Libertad de Sunchales quedó definido el cuadro de Octavos de Final del Súper 20, la competencia previa a la Liga Nacional de Básquet. Los cruces en esta instancia serán: Atenas de Córdoba vs Regatas de Corrientes; Quimsa de Santiago del Estero vs La Unión de Formosa; Instituto de Córdoba vs Comunicaciones de Corrientes; Olímpico vs Estudiantes de Concordia; Ferro Carril Oeste vs Gimnasia de Comodoro Rivadavia; Bahía Basket vs San Lorenzo; Hispano Americano de Río Gallegos vs Peñarol de Mar del Plata; y Argentino de Junín vs Obras Sanitarias. NBA: RECORD DE TRIPLES El escolta Klay Thompson, de los Golden State Warriors, estableció un nuevo récord en la NBA: anotó 14 triples en un solo partido. De esa manera superó la marca de 13 que tenía su compañero, el base Stephen Curry. Este nuevo registro fue conseguido el pasado martes en la victoria de Golden State Warriors por 149 a 124 sobre los Chicago Bulls. VÓLEY: COPA LIBERTADORES Bolívar perdió frente al Sesc de Río de Janeiro por 3 a 1 en su debut en el Grupo 1 de la Copa Libertadores de vóleibol. El partido se jugó en Contagem, municipio de Minas Gerais (Brasil) y se definió con los siguientes parciales: 25-16, 21-25, 25-21 y 25-21. Por el mismo grupo, Ciudad Voley de Buenos Aires cayó ante el Sada Cruzeiro por 3 a 0, con parciales de 25-23, 25-21 y 25-18. Hoy, por la segunda fecha, Ciudad enfrentará a Sesc desde las 18 horas, mientras que Bolívar se medirá con Cruzeiro desde las 20.00. El Grupo 2 comenzará el 5 de noviembre en San Juan, con la presencia del local, UPCN, Libertad de San Jerónimo Norte de Santa Fe y los brasileños Taubaté y SESI. HONDA VUELVE AL STC2000 De la mano del equipo RAM, la marca Honda retornará este fin de semana al Súper TC2000, la categoría de mayor tecnología en el automovilismo nacional. Será a través de un Honda Civic que compartirán los pilotos Santiago Mallo y Esteban Guerrieri en los 200 kilómetros de Buenos Aires que se disputarán el domingo en el autódromo porteño "Oscar y Juan Gálvez". Con Honda ya fueron campeones en esta categoría Omar Martínez en 1998, Juan Manuel Silva en 1999 y José María López en 2008 y 2009.



