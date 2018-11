Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 01/nov/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 01/nov/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

GANÓ EL MADRID: con el argentino Santiago Solari como entrenador interino, venció a Melilla.- LIBERTADORES; SUPERFINAL: Boca Juniors y River Plate definirán la Copa Libertadores 2018.- CICLÓN ELIMINADO: San Lorenzo perdió anoche en los penales frente a Temperley.- HOY, CLÁSICO ROSARINO: esta tarde se disputará el clásico entre Newells y Rosario Central.- COPA SUDAMERICANA: esta noche, Defensa y Justicia intentará dar vuelta la serie de Cuartos de Final.- PRIMERA B METRO: se disputaron tres encuentros pendientes de la octava fecha.- LIBERTADORES: SUPERFINAL Y la histórica final se hizo realidad: Boca Juniors y River Plate definirán la Copa Libertadores 2018. El Millonario dio vuelta su serie al ganarle 2-1 como visitante a Gremio en Porto Alegre gracias a un penal concedido por intermedio del VAR (Rafael Santos Borré y Gonzalo Martínez los goles). La tecnología también ayudó a Boca para no quedar 0-1 en el amanecer del partido que disputó anoche frente a Palmeiras en Brasil y que terminó 2-2 con goles de Ramón Abila y Darío Benedetto para el Xeneize. La primera final será el próximo miércoles en La Bombonera, mientras que la revancha se jugará el miércoles 21 en el Monumental. CICLÓN ELIMINADO Por los Cuartos de Final de la Copa Argentina, San Lorenzo perdió anoche en los penales frente a Temperley en un partido que se disputó en cancha de Lanús y que en tiempo regular teminó 1-1: Ramiro Costa abrió la cuenta para el Gasolero, mientras que el campanense Nicolás Blandi marcó el agónico empate en el minuto 90. De esta manera, Temperley será el rival en semifinales del vencedor del clásico rosarino que se disputa hoy (ver aparte). Del otro lado del cuadro, la semifinal quedó conformada entre River Plate (le ganó 3-1 a Sarmiento de Resistencia en Cuartos de Final) y Gimnasia y Esgrima de La Plata (eliminó en los penales a Central Córdoba de Santiago del Estero). HOY, CLÁSICO ROSARINO Por el último duelo de Cuartos de Final de la Copa Argentina, esta tarde se disputará el esperado clásico rosarino entre Newells y Rosario Central. El encuentro se disputará desde las 15.30 horas en cancha de Arsenal de Sarandí, a puertas cerradas. COPA SUDAMERICANA Esta noche, Defensa y Justicia intentará dar vuelta la serie de Cuartos de Final de Copa Sudamericana que está disputando ante Junior de Barranquilla, que se impuso 2-0 como local en el partido de ida. La revancha se jugará hoy desde las 21.45 horas en cancha de Independiente de Avellaneda. El ganador de esta serie será rival de Independiente Santa Fe de Colombia (que eliminó a Deportivo Cali) en semifinales. PRIMERA B METRO Ayer se disputaron tres encuentros pendientes de la octava fecha y en el más importantes de ellos, All Boys (escolta con 25 unidades) igualó 1-1 con Comunicaciones y sólo pudo descontarle un punto al líder Estudiantes de Caseros (29). Además, también jugaron: Tristán Suárez 0-0 Barracas Central y Colegiales 1-1 Fénix. GANÓ EL MADRID Con el argentino Santiago Solari como entrenador interino, el Real Madrid venció ayer 4-0 a Melilla, equipo de la Segunda B, por los 16vos de Final de la Copa del Rey. Por esa misma instancia y competencia, Barcelona debió esperar hasta el minuto 46 del segundo tiempo para marcar la diferencia con el Cultural Leonesa, conjunto de la Tercera División de España. En tanto, Lionel Messi volvió ayer a los entrenamientos, once días después de haber sufrido la una fractura en el radio de su brazo derecho.

Debut de Santiago Solari como entrenador interino del Real Madrid.



