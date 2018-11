La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 02/nov/2018 Dos mujeres heridas en un accidente en Las Acacias







Viajaban en una moto que colisionó con una camioneta que primero escapó y luego regresó al lugar. Dos mujeres que circulaban en moto resultaron heridas y debieron ser asistidas y trasladadas al Hospital San José por personal del SAME luego de protagonizar un accidente de tránsito en la esquina de José Hernández y Castelli, en el barrio Las Acacias. El dato llamativo que dejó este accidente, ocurrido el miércoles por la tarde, es que la camioneta que habría golpeado a la moto escapó del lugar del hecho en primera instancia, aunque regresó minutos más tarde para presentar toda la documentación requerida en estos casos. Una de las heridas presentaba un golpe en el rostro y tenía heridas sangrantes, mientras que su compañera sufrió un traumatismo en una de sus piernas. El traslado de las mujeres fue en forma individual por las ambulancias del SAME, que contó con la colaboración de personal de Defensa Civil y el Comando de Patrulla de Campana.

EL ACCIDENTE OCURRIÓ EN LA ESQUINA DE JOSÉ HERNÁNDEZ Y CASTELLI.

