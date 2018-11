La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 02/nov/2018 Tenaris elevó 73% sus ganancias en nueve meses







Según el balance que presentó a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, entre enero y septiembre ganó u$s274 millones. El resultado corresponde principalmente a una ganancia cambiaria y a los efectos de la devaluación sobre sus deudas en pesos. Tenaris elevó un 73% sus ganancias durante los últimos 9 meses, en relación con igual período del año anterior. Durante el mismo lapso, sus ingresos crecieron 50%, a u$s 5554 millones, informó la empresa en un comunicado. La suba de facturación, explicó, reflejó un incremento del 42% en sus volúmenes y del 6% en los precios de venta promedio. Además de mayor venta y utilización de la capacidad productiva, que se tradujeron en una mejor absorción de costos fijos, incluyendo una disminución de sus gastos de comercialización y administración como porcentaje de ventas, hubo un resultado financiero positivo en u$s 44 millones, en comparación con la pérdida de u$s 27 millones de un año antes. "La ganancia en los primeros nueve meses de 2018 corresponde, principalmente, a una ganancia cambiaria de u$s 41 millones", informó la compañía. Precisó que hay u$s 31 millones relacionados con la devaluación del peso argentino sobre deudas financieras, comerciales, sociales y fiscales denominadas en esa moneda en sus subsidiarias de ese país, cuya divisa funcional es el dólar; y u$s 14 millones relacionados con la depreciación del euro sobre la deuda intercompany denominada en euros, parcialmente compensada por una pérdida de u$s 4 millones debido a la devaluación del dólar canadiense. Las ventas de la empresa líder mundial en la producción de acero sin costura para la industria del petróleo, evidenciaron un fuerte crecimiento. Lo hicieron como reflejo de una suba en los precios, particularmente en América del Norte donde los valores le permitieron compensar los mayores costos incluyendo los aranceles, así como por mayores entregas de tubos de conducción para proyectos como el segundo gasoducto offshore con costura que se está construyendo en Zohr, Egipto. En la actualidad, Tenaris posee 20 plantas en 18 países pero el abastecimiento de Vaca Muerta se concentra en las actividades de Campana, donde produce 3.600 toneladas de tubos diarios que se destinan a cubrir la demanda de la industria petrolera. En el caso de América del Sur, sus ventas aumentaron también debido a una mayor actividad en Colombia y Argentina, principalmente en el yacimiento Vaca Muerta donde apuesta a ser uno de los principales proveedores de insumos para las petroleras que ya operan en esa zona. De hecho, también está presente con su filial Tecpetrol, que obtuvo dos concesiones por 35 años en las cuales anunció inversiones por u$s220 millones en cinco años. Paolo Rocca ha remarcado en varias oportunidades la importancia que tiene Vaca Muerta para el desarrollo industrial de la Argentina, donde que planea destinar u$s2.300 millones a través de las empresas controladas que ya operan en esa región.

La planta de Campana produce 3.600 toneladas de tubos diarios para la industria petrolera PEREZ COMPANC APUESTA FUERTE AL SECTOR ENERGETICO El Grupo Perez Companc quiere volver a transformarse en aquello que supo ser en la década del 90 en el negocio energético. Tres años después de haber regresado al sector de Oil & Gas (petróleo y gas), el grupo, a través de PeCom Servicios Energía, compró por $ 4500 millones Bolland y Cía, una compañía nacional líder en servicios petroleros, bombas mecánicas y productos químicos, con 81 años de trayectoria. La adquisición consolidará la posición de PeCom en el reservorio de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta y lo instalará en otras zonas como el norte de Santa Cruz (Cuenca del Golfo San Jorge) y el sur de Mendoza (Cuenca Neuquina), además de agregarle clientes como las filiales locales de la francesa Total, la angloholandesa Shell y la estadounidense Chevron. "Los nuevos servicios y la experiencia (de Bolland, una empresa con 1200 trabajadores) le permitirán a PeCom ofrecer una gestión integral de yacimientos, además de asegurar su expansión fronteras afuera de Argentina, a partir de la presencia en varios países de la región, como Brasil, Bolivia y Colombia", informaron desde el Grupo Perez Companc.

