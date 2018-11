La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 02/nov/2018 Colella se sumó a "Red x Argentina", la nueva propuesta política de Felipe Solá







El concejal confirmó el nuevo nombre de su monobloque en el HCD y anunció que, en línea con el exgobernador de la provincia de Buenos Aires, trabajará para "armar un frente electoral peronista con chances de ganar en 2019". El concejal Marco Colella confirmó su desvinculación del Frente Renovador y su traspaso al nuevo proyecto político que encabeza Felipe Solá, que -en palabras del edil- considera "que el único límite para el peronismo es Mauricio Macri". La unidad del justicialismo, con el kirchnerismo como una de las piezas centrales, es lo que pregona Colella en línea con el exgobernador de la provincia de Buenos Aires. Posición enfrentada a la del massismo, que ha empezado a transitar un camino junto con el peronismo federal, y del que ambos han decidido apartarse para instalar "Red x Argentina", su nuevo armado, de cara a las elecciones del año próximo. En diálogo con La Auténtica Defensa, el concejal manifestó que "Red x Argentina" entiende que "la única manera de poder armar un frente electoral peronista con chances de ganar en 2019 es trabajando en unidad". "El único límite que puede tener el peronismo es Mauricio Macri", definió Colella, quien señaló que el objetivo común debe ser "frenar el avance de la derecha neoliberal". A nivel local, Colella seguirá trabajando como un monobloque, aunque en tándem con la bancada del PJ-Unidad Ciudadana, con la que se viene referenciando desde comienzos de año. De hecho, pensando en un posible armado electoral, reconoció que ve en Rubén Romano una figura capaz de "unificar" al peronismo detrás de su candidatura. Sin embargo, advirtió que tanto en Nación como en la ciudad, de no haber consensos, las internas "son sanas maneras de determinar liderazgos". "Hay que darle a la gente la posibilidad de elegir", dijo el concejal. Y no le esquivó el bulto a esa eventual competencia: "Nosotros tenemos ambiciones de jugarla. Pero estamos dispuestos a dejarlas a un lado en pos de la unidad". En su nuevo espacio Colella está siendo acompañado por militantes como Diego Feversani, Silvana Velázquez, Carlos Mados, Patricia Burgueño, Norberto Burgueño, Jeremías Colella, Sol Núñez, Gustavo Balugano, Matías Torres, Juan Coyete, Carolina Lollo y Joaquín Spil, entre otros. ¿Y Juan y Mayra Ghione?. "Juan entiende que su conductor es Sergio Massa. Coincide en lo que está planteando Sergio y creo que es el camino equivocado. Tengo una amistad y un gran respeto por Juan, pero el peronismo no puede proscribir compañeros. Hoy es mucho más importante trabajar por la unidad", aseveró Colella.

