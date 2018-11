La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 02/nov/2018 HCD:

Fue por la falta de consenso alrededor del proyecto. Todavía no se sabe si se debatirá en la próxima sesión, que es la última del año. Estaba programado. Si hasta figuraba en el Orden del Día difundido con 24 horas de antelación. Pero la votación del proyecto que autoriza la construcción de edificios con más pisos en un importante corredor del casco céntrico de la ciudad fue postergada, y hay incertidumbre sobre si la iniciativa verá luz verde este año. Sucede que la próxima sesión ordinaria del Concejo Deliberante será la última del año. Después solo habrá tiempo para sesiones extraordinarias destinadas a tratar temas urgentes. Y es difícil imaginar que un proyecto de estas características sea tratado fuera del período de funcionamiento normal del HCD. El Consejo Urbanístico Ambiental (CUA) hizo su parte: luego de lograr incluir modificaciones al texto original, emitió un dictamen no vinculatorio para que se tratado por los bloques en el recinto. Bancadas, en concreto las de la oposición, que tienen dudas sobre la conveniencia de habilitar el enrase (igualación de altura contigua más alta) en las avenidas Sarmiento, Dellepiane y Lavalle. "Como no había consenso mayoritario, la idea de la comisión de Labor Parlamentaria que se reunió al mediodía fue esperar y analizar nuevas modificaciones si correspondieran", señaló Luis Gómez, concejal de Cambiemos y presidente de la comisión de Obras Públicas, anoche ante la consulta de La Auténtica Defensa. "Nosotros nos basamos en la opinión del CUA, que tiene una visión positiva. Pero evidentemente los otros bloques quieren conocer más especificaciones. De todas maneras, no creo que tengan muchas dudas, porque el enrasado no modifica ni FOS ni FOT, por lo que es un proyecto viable que da la oportunidad de desarrollar emprendimientos y generar mano de obra intensiva", explicó. Desde el bloque del PJ-Unidad Ciudadana, la concejal Soledad Calle ofreció una visión distinta: "El proyecto tenía dictamen de comisión otorgado solamente por el oficialismo y, como hubo modificaciones al texto original, los demás bloques queremos estudiarlas". De todas formas, la edil manifestó que su bloque está de acuerdo "con llevar más densidad a la zona que tienen servicios", que permitirá un crecimiento urbano "mucho más ordenado".

