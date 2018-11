La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 02/nov/2018 Breves: Noticias de Actualidad







EN CAIDA LIBRE: las ventas de libros cayeron un 12 por ciento de enero a octubre de este año.- ARMADO PROGRESISTA: Lifschitz, Stolbizer y Alfonsín sentaron las bases del armado de un frente.- GANANCIAS SOBRE DESPIDOS: indemnizaciones por despidos pagarán impuesto a las Ganancias.- DECLARÓ MOYANO: "Me voy más tranquilo".- MULTAS POR PEAJES: quienes crucen un peaje sin pagar serán pasibles de multas.- DESPIDOS Y PERSECUCIÓN: la Asociación Argentina de Aeronavegantes anunció inminentes medidas de fuerza.- ARMADO PROGRESISTA Lifschitz, Stolbizer y Alfonsín sentaron las bases del armado de un frente progresista, luego de encabezar juntos un acto en homenaje al ex presidente Raúl Alfonsín. La líder del GEN se despegó de Massa, aunque no descartan alianzas con el PJ. A 35 años de la victoria de Alfonsín en las urnas, los tres dirigentes compartieron un panel debate sobre los "Desafíos de la construcción de una agenda progresista" con los escritores y ensayistas Beatriz Sarlo y Alejandro Katz. GANANCIAS SOBRE DESPIDOS Indemnizaciones por despidos pagarán impuesto a las Ganancias, pese a que Macri dijo en más de una oportunidad que es necesario bajar los impuestos. También ingresarán en ese rubro las ventas de viviendas. A través del decreto 976/2018 publicado este jueves en el Boletín Oficial el Gobierno busca desesperadamente incrementar la recaudación fiscal del año próximo; en el marco del ajuste implementado para alcanzar el déficit primario cero, en línea con el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). DECLARÓ MOYANO Pablo Moyano declaró ante el fiscal: "Me voy más tranquilo". Tras seis horas de indagatoria, el líder de los camioneros dijo que su nombre no figura en todo el expediente. El secretario adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, prestó declaración indagatoria ante el fiscal Sebastián Scalera y negó la acusación de supuesta "asociación ilícita" en el Club Independiente. "Si tenía alguna intriga, hoy me voy más tranquilo: en todos los cuerpos que tiene el expediente, en ningún lado se me menciona. Vamos a pedir que esta causa se caiga", subrayó. MULTAS POR PEAJES Quienes crucen un peaje sin pagar serán pasibles de multas por hasta 10.000 pesos, a partir de un decreto firmado por el presidente Mauricio Macri y publicado en el Boletín Oficial. El Gobierno formalizó la decisión mediante el Decreto 974/2018 que dispone que, por falta de pago del peaje o contraprestación por tránsito, los usuarios serán sancionados con multas de entre 100 y 300 Unidades Fijas (UF). De acuerdo con el artículo 84 de la Ley de Tránsito, cada UF equivale al menor precio de venta al público de un litro de nafta especial. DESPIDOS Y PERSECUCIÓN La Asociación Argentina de Aeronavegantes anunció inminentes medidas de fuerza en todas las Aerolíneas del país, tras señalar que "la situación general del sector es muy delicada y preocupante, con achicamiento, despidos y persecución sindical". El sindicato, que representa a los tripulantes de cabina de todas las líneas aéreas que operan en el territorio nacional y que encabeza Juan Pablo Brey realizó este reclamo principalmente a la controvertida empresa Flybondi. EN CAIDA LIBRE Las ventas de libros cayeron un 12 por ciento de enero a octubre de este año, en el marco de una tendencia que acumula un 35 por ciento estimado de retracción en los últimos cuatro años. Así lo determinó la Cámara Argentina del Libro (CAL) a través de un informe en el que indicó que por cuarto año consecutivo, se registra una caída en las ventas. Desde 2015, la caída acumulada es del 35%, en tanto que de enero a octubre de este año, la merma en las ventas es la mayor del período: alcanza un 12%.



