Alejandra Dip. Foto: YouTube.





Las Estrellas eran las guías de los mayas. Brillo, creatividad, armonía, belleza y también la profundidad que buscamos y la posibilidad de sentir un Amor a lo grande. Kin 8 - Estrella 8 guiada por el Humano. Tono 8 de la realidad, el alma en potencia. Nuestros objetivos amplificados y la posibilidad de verlos concretarse. Es la forma en la que nos desenvolvemos, desarrollamos, y desde el modelo mental que vemos la propia realidad, los anteojos con los cuales vemos nuestro día a día, teñido de nuestras subjetividades. Este tono nos predispone a bloquearnos si la situación que estamos viviendo no es la deseada, pero solo hay que entender que con cambiar la mirada de esa situación podemos desactivarlo, por ejemplo pensando que esa situación se da de esa manera para un mayor aprendizaje que nos haga evolucionar más rápidamente. Todo se ve según el cristal que lo miremos, así que, si la realidad que vemos no nos gusta, cambiar el cristal es lo más fácil rápido y conveniente. La Estrella fuera de eje nos predispone a estar dramáticos y dilatar todas las decisiones que tenemos que tomar y patearlas para adelante, siempre poniendo la excusa de que afecta a Juan a Pedro o al perro. Soltar el drama, decidir nuestro camino a tomar, y encontrar la armonía en nosotros y en nuestro entorno es una buena forma de llevar esta energía adelante. Es el sello de los artistas, porque es el brillo desde lo estético, desde la armonía, la belleza, la creatividad, además de ser energía con vocación de servicio. A tener en cuenta que puede haber cortes de ruta, o atraso en nuestro traslado por manifestaciones o piquetes también, a contarlo como posibilidad y salir con tiempo para evitar malestares. A ponernos en eje para no aburrirnos. Hoy excelente día para estar al servicio de los que necesitan, para conectar con los artístico, ya sea haciendo algo que tenga que ver con ello o yendo al teatro cine u obra de arte. Pero sobre todo para pedir luz para que sea claro el camino que estamos transitando y así poder encontrar la salida. ¡Buen Viernes Iluminado para todos! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Luna 13:

Estrella 8 - Energía del Viernes 2/11/2018 -Trecena del Dragón

Por Alejandra Dip

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: