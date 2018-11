Tecno Aventura: de Campana a Neuquén

Tenaris llevó hasta la zona de Vaca Muerta la jornada que arrancó en nuestra ciudad en 2016. Así, más de 200 alumnos de escuelas técnicas de Neuquén participaron de este encuentro educativo en el que compartieron y desarrollaron conocimientos de Energía a través de exposiciones técnicas, juegos, un desafío interactivo y una charla inspiradora. En 2016, a partir de una iniciativa de Tenaris, en nuestra ciudad se desarrolló la primera edición de Tecno Aventura, una jornada destinada especialmente para alumnos de escuelas técnicas de la zona que apuntaba a integrarlos y fomentar el trabajo en equipo y la pasión por lo técnico. Y después de tres exitosas ediciones en Campana, la propuesta llegó también a la zona de Vaca Muerta. Así, estudiantes de las escuelas técnicas EPET 3, EPET 5 y EPET 8 de la ciudad de Neuquén fueron los protagonistas, el pasado viernes 26 de octubre, de una actividad organizada por Tenaris y Tecpetrol (del mismo Grupo Techint) que los desafió a reflexionar sobre la importancia de la energía (con un capítulo dedicado a los No Convencionales) para el futuro de la Argentina, de la provincia y de sus carreras como jóvenes que egresarán de establecimientos técnicos provinciales en pocos meses. La ministra de Educación de la provincia de Neuquén, Cristina Storioni, estuvo presente en la actividad y al respecto comentó: "Recorriendo con nuestros estudiantes Tecno Aventura ratifico nuevamente que el estado provincial y nuestra agenda educativa debe nutrirse de nuevos protagonistas; con propuestas de alto interés para nuestros jóvenes que están abiertos a escuchar y recibir nuevos debates y proyectos de vida a futuro a través de lo que nos ofrece nuestro territorio". Tecno Aventura comenzó temprano por la mañana con una charla sobre energías del Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG), presentada por Jimena Cabello, representante de esta institución. Luego fue el turno de Martín Migliavacca, Gerente de proyecto y construcción de pozos de Tecpetrol, y Nicolás Rebasa, Gerente comercial de Tenaris, quienes ofrecieron una charla introductoria al desarrollo hidrocarburífero No Convencional, de manera similar a lo ocurrido en agosto pasado en la Escuela Técnica Roberto Rocca de nuestra ciudad. Finalizadas las presentaciones, llegó el momento de los desafíos para los estudiantes. Divididos en grupos compuestos de jóvenes de todas las escuelas, los alumnos fueron puestos a prueba con retos lógicos-deductivos, mediante los que profundizaron sus conocimientos sobre Vaca Muerta, el gran proyecto que las dos empresas están impulsando en la región. Por último, Andrés Silveyra, joven profesional de Tecpetrol que se desempeña en Fortín de Piedra, tuvo con ellos una charla motivadora, en la que les contó cómo fue su camino desde que egresó de una escuela técnica neuquina hasta desempeñarse como ingeniero en el principal desarrollo de shale gas de la Argentina. Andrés, con fuerte empatía, logró transmitirles a los jóvenes que asistieron a Tecno Aventura que con esfuerzo, dedicación y continuando con estudios terciarios y universitarios, pueden ser los próximos protagonistas de los desafíos energéticos que tienen el país y la provincia. Los directores de los tres colegios técnicos que se hicieron presentes se mostraron entusiasmados con la iniciativa y la participación activa de los alumnos. Durante el cierre de la actividad, recibieron un pendrive con el contenido que se presentó durante la jornada. Juan Carlos Ligaluppi, director de la EPET 3 señaló: "La actividad me pareció muy dinámica y entretenida. La coordinación del equipo de conducción que la organizó fue excelente y los alumnos estuvieron muy participativos". En este sentido, Federico Califano, gerente de Relaciones Institucionales y Relaciones con la Comunidad de Tecpetrol, indicó: "Nos da mucha satisfacción haber visto el nivel de participación e interés de los alumnos de las escuelas técnicas neuquinas que asistieron a la primera edición neuquina de Tecno Aventura que realizamos Tecpetrol y Tenaris. Agradecemos al Ministerio de Educación, a las escuelas técnicas y sobre todo a los jóvenes que le dieron sentido a esta actividad que tuvo por objetivo conocer, integrar y motivar". Por su parte, Luis Grieco, gerente de Relaciones con la Comunidad de TenarisSiderca, destacó: "Desde Tenaris estamos muy contentos de haber podido traer a Neuquén, junto a Tecpetrol, esta experiencia que nació en la Escuela Técnica Roberto Rocca de Campana, Buenos Aires. Vimos a los estudiantes neuquinos con mucho entusiasmo por responder los desafíos, charlar con los referentes en shale gas de las empresas y ampliar sus conocimientos sobre Vaca Muerta. Tecno Aventura es el punto de partida para seguir trabajando de forma conjunta entre Tenaris y Tecpetrol en el apoyo de la educación técnica de la región".

PARTICIPARON ALUMNOS DE TRES ESCUELAS TÉCNICAS DE NEUQUÉN.





TECNO AVENTURA SE DESARROLLÓ POR PRIMERA VEZ EN 2016 EN NUESTRA CIUDAD

#Ahora estamos participando de TecnoAventura! El evento educativo orientado a la tecnología y la innovación. pic.twitter.com/KvY4AWSG1N — Ministerio de Educación (@Educa_ProvNqn) 26 de octubre de 2018 Más de 200 alumnos de escuelas técnicas de Neuquén participaron en #TecnoAventuraNQN y vivieron la experiencia de aprender más sobre #VacaMuerta y energías no convencionales de manera divertida e interesante. ¡Queremos que cada vez sean más los chicos que puedan sumarse! pic.twitter.com/kEbygreilg — Javier Martínez A. (@_javierma) 26 de octubre de 2018

Tecno Aventura: de Campana a Neuquén

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: