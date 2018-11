La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 02/nov/2018 Michel Noher se presenta este domingo en el Teatro La Rosa







El actor llega con la obra "El Hijo Eterno". "Es un texto que no deja a nadie indiferente, porque habla cosas que hemos atravesado todos de un modo u otro", expresó en diálogo con La Auténtica Defensa. Solo un actor en escena, muy poco escenografía, una silla y un relato muy potente cargado de sentido y poesía. Así pretende cautivar y conmover Michel Noher este domingo a las 20 horas en el Teatro La Rosa (Sivori 916) con la obra "El Hijo eterno", que recientemente recibió el premio ACE por Actuación en Obra para un solo personaje. Es una historia basada en la novela homónima de Cristóvão Tezza que también tuvo su versión teatral con absoluto éxito en Brasil durante más de cinco temporadas. Con adaptación al español de Bruno Lara, es protagonizada por Noher y cuenta con la producción de Jean Pierre Noher. La obra trata sobre un tema universal: la relación entre un padre primerizo y el nacimiento de su hijo, y muestra la disyuntiva de un hombre que necesita luchar con las decepciones y el pánico que un hijo puede traer, haciendo foco en el desafío de nuestras propias limitaciones personales. La llegada de lo inesperado pondrá en jaque el universo de este padre que debe adaptarse a la nueva vida que su hijo le depara. "Habla del amor, de la posibilidad o la dificultad que tenemos la gran mayoría de amar a otro por lo que el otro es y no por lo que quisiéramos que fuera", le contó Noher a La Auténtica Defensa en diálogo telefónico. La acción transcurre a comienzos de la década del 80 en La Plata, dos años antes que el gobierno de facto permita el paso a la democracia. El padre recibe un hijo con Síndrome de Down y pasa de un temor y desconocimiento enorme a un amor que no conocía. "Creo que todos nos podemos identificar tanto como padres, hijos y/o parejas, o como lo que seamos en relación a otro. Habla de las relaciones interpersonales, de la posibilidad que nos da la vida de a través de otro de conocer el amor", marca el acto. Es una obra de 60 minutos con un texto que para Noher resulta "muy profundo, bello, muy cercano, que no deja a nadie indiferente, porque habla cosas que hemos atravesado todos de un modo u otro". Finalmente, el artista contó las impresiones que se lleva el público de la obra: "Quienes se acercan a verla quedan muy conmovidos y muy agradecidos de la experiencia. Es muy lindo la posibilidad de verse reflejado en escena y conmover con buenas artes, creo que es algo muy positivo, y motivo suficiente para acercarse al teatro". Las entradas para la función de este domingo en el Teatro La Rosa ya están a la venta y se consiguen en Einstein (Av. Mitre 933).

