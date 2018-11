La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 02/nov/2018 Primera B Nacional:

Villa Dálmine recibe esta noche a Brown (A), con Walter Otta nuevamente como DT









LA NOVENA FECHA La novena fecha del campeonato de la Primera B Nacional se pondrá en marcha hoy con dos encuentros, porque además de Villa Dálmine vs Brown (A) también jugarán Instituto de Córdoba vs Mitre de Santiago del Estero (21.00). En tanto, mañana sábado se enfrentarán: Defensores de Belgrano vs Independiente Rivadavia (15.30) y Los Andes vs Atlético Rafaela (15.30). Mientras que para el domingo fueron programados: Platense vs Nueva Chicago (15.10), Gimnasia de Mendoza vs Ferro Carril Oeste (16.30), Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Morón (17.00) y Central Córdoba de Santiago del Estero vs Olimpo de Bahía Blanca (18.00). Finalmente, la fecha se cerrará el lunes con: Arsenal vs Quilmes (15.30), Almagro vs Guillermo Brown (15.30), Santamarina vs Chacarita (20.00) y Agropecuario vs Sarmiento de Junín (21.05). Libre queda Temperley. Será el primer partido de "Nico" en su segundo ciclo como entrenador Violeta. Realizaría dos cambios para tratar de cortar la racha de seis encuentros sin triunfos que atraviesa el equipo. Con expectativas renovadas. Así recibirá esta noche Villa Dálmine a Brown de Adrogué, en un partido correspondiente a la novena fecha del campeonato de la Primera B Nacional que comenzará a las 21 horas en el estadio de Mitre y Puccini con arbitraje de Luis Álvarez. El regreso de Walter Nicolás Otta a la conducción técnica ha logrado modificar sensaciones en torno a un equipo que arrastra seis partidos sin victorias, con tres empates y tres derrotas en esa racha. Tras su primer entrenamiento al frente del plantel, el pasado lunes, "Nico" señaló que lo motiva la calidad de jugadores que tiene a disposición, pero también aclaró que el principal objetivo es conseguir mayor solidez en el aspecto defensivo (en las últimas seis presentaciones, Juan Ignacio Dobboletta no pudo terminar con el arco en cero). Incluso marcó que en la actualidad, el Violeta es el segundo equipo más goleado de la categoría (recibió 10 goles en los últimos seis partidos). En ese sentido, el cordobés considera que debe reforzar la tarea de contención con un jugador que sienta esa función y acompañe en ese trabajo al capitán Matías Ballini. Así, el nombre de Federico Recalde asoma entre los once titulares para cumplir esa función. "Fede", que en este campeonato sólo ingresó ante Instituto en la primera fecha, no juega un partido desde el arranque desde el 22 de julio del año pasado, cuando Villa Dálmine perdió 5-0 con Santamarina en Tandil. Otra alternativa para ese trabajo es Renzo Spinaci. Esta decisión táctica generaría que uno de los hombres ofensivos que venían jugando de mitad hacia adelante deje la formación inicial. Así, los grandes candidatos a salir son Federico Jourdan o Mariano Miño, mientras que Emanuel Molina se mantendría en la mitad de la cancha y Martín Comachi e Ijiel Protti seguirían como dupla de ataque. En tanto, en la defensa retornaría Juan Ignacio Alvacete a la formación titular. Su ingreso en el lateral derecho abriría la posibilidad de que Marcos Martinich retorne a la zaga central junto a Fernando Alarcón (de confirmarse, saldría Cristian González). De esta manera, la probable primera alineación titular de Otta en este segundo ciclo en el Violeta sería con: Juan Ignacio Dobboletta; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Cristian González o Marcos Martinich, Juan Ignacio Alvacete; Mariano Miño o Federico Jourdan, Federico Recalde o Renzo Spinaci, Matías Ballini, Emanuel Molina; Ijiel Protti y Martín Comachi. Además, para esta noche "Nico" también convocó a José Castellano, Cristian Álvarez y Marcelo Estigarribia. Por su parte, Brown llegará a Campana luego de haber cortado una racha de cinco partidos sin triunfos (una derrota y cuatro empates) al vencer 1-0 como local a Gimnasia de Mendoza. Así suma 13 unidades y se ubica en la séptima posición. Su entrenador es el histórico Pablo Vicó (está en el cargo desde 2009), quien para enfrentar esta noche al Violeta repetiría la misma alineación de la fecha pasada. Es decir: Martín Ríos; Leonardo Zaragoza, Ignacio Boggino, Enzo Ortiz, Ignacio Liporace; Maximiliano Ferreira, Iván Silva, Juan Olivares, Alberto Stegman; Leandro Garate y Nicolás Benegas.



EL PLANTEL ENTRENÓ AYER POR LA TARDE EN EL ESTADIO DE MITRE Y PUCCINI. FEDERICO RECALDE SERÍA TITULAR ESTA NOCHE (FOTO: PRENSA VILLA DALMINE). EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 27. En 26 partidos, Villa Dálmine se impuso en 10 ocasiones; Brown logró 9 triunfos y se registraron 7 igualdades. El Violeta convirtió 35 goles, mientras que el Tricolor marcó 32. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 13 veces: 7 victorias de Villa Dálmine (21 goles), 3 de Brown (12 goles) y 3 empates. COMO LOCAL BROWN. Jugaron 13 partidos: Villa Dálmine ganó 3 (14 goles); Brown venció 6 veces (20 goles); e igualaron 4 cotejos. EL ULTIMO ENCUENTRO: El sábado 10 de marzo de 2018, por la 18ª fecha de la B Nacional 2017/18 igualaron 0-0 en Campana con arbitraje de Gastón Suárez. MAXIMOS GOLEADORES DE VILLA DALMINE: Luis Ernesto Cesáreo (2), Oscar Facchetti (2), Adolfo Cavallaro (2), Carlos Alfredo Morales (2), Horacio Antonio Lobos (2), Miguel Ernesto Benítez (2) y Renso Pérez (2). MAXIMOS GOLEADORES DE BROWN: José Cristóbal Maravilla (2), Rodolfo Banegas (2), Jorge Loiero (2), Pedro Tischik (2) y Martín Minadevino (2). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA VICTORIA DE 1974 El domingo 13 de octubre de ese año, por la 31ª fecha de la Primera C, Villa Dálmine se impuso por 3 a 1. La síntesis de dicho partido fue la siguiente: VILLA DALMINE (3): Carlos Alberto Pérez; Roberto Sajama, Eduardo Luis Quinteros, Carlos Alfredo Morales y Carlos Luis Mansilla; Horacio Esteban Fretes, Carlos Alberto Vázquez y Juan Alberto Martínez; Miguel Angel Calello, Eduardo Antonio Lobos y Pedro Rodolfo Bases. DT: Roberto Rolando. SUPLENTES: Horacio Ricardo Bracconi, Rodolfo Enrique Bouloc, José Luis Ramieri, Duarte y Armando Pissinis. BROWN DE ADROGUE (1): Roberto Lipari; Pedro Tischik, Julio Cabrera, Oscar Martínez y Daniel Oscar Raimundo; Galarza, Nasello (Juan Soria) y Juan Carlos Guerra; Hernán Martín (Juan José Tamburrino), Miguel Angel Vidal y Rodolfo Banegas. DT: Oscar Zamudio. SUPLENTES: Olivieri, Caro y Saria. GOLES: PT 25m Tischik (B) y 45m Lobos (VD). ST 15m Fretes (VD) y 38m Morales (VD), de penal. CANCHA: Villa Dálmine. ARBITRO: Juan Rolando. #FútbolProfesional | ¡Hoy juega Villa Dálmine! Por la 9° Fecha del Nacional B, recibimos a Brown de Adrogué en el estadio de Mitre y Puccini. El partido comenzará a las 21:05 horas. ¡No podés faltar!#TodosJuntos. #VamosViola. pic.twitter.com/lN2UYz3cJd — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 2 de noviembre de 2018

