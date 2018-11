La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 02/nov/2018 Breves: Fútbol







SUPERFINAL; INICIA EL SÁBADO 10: la Conmebol confirmó fecha de la final de Copa Libertadores que protagonizarrán Boca y River.- SUPERLIGA; FECHA 11: esta noche se pondrá en marcha la 11ª fecha con dos partidos.- CLÁSICO CANALLA: Rosario Central derrotó a Newells en cancha de Arsenal de Sarandí.- SAN LORENZO, SIN DT: Claudio "Pampa" Biaggio renunció a la conducción técnica.- PRIMERA B METRO: comenzará la 14ª fecha con el partido entre Flandria y San Telmo.- PRIMERA C: la 14ª fecha trae un duelo entre Leandro N. Alem y Lamadrid.- PRIMERA D: La 10ª fecha empezará esta tarde con dos encuentros. SUPERFINAL: INICIA EL SÁBADO 10 La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó el cronograma para la final de la Copa Libertadores que protagonizarrán Boca y River: el partido de ida se disputará el sábado 10 de noviembre, a las 16 horas, en la Bombonera, mientras que la revancha será el sábado 24, dos semanas más tarde, a la misma hora. El dato importante es que el organismo todavía no confirmó el estadio de cara a la vuelta hasta no oficializar el fallo del reclamo que presentó Gremio por el incumplimiento de Marcelo Gallardo en el reglamento. De todas maneras, Boca definirá la final de visitante sin importar el equipo que le toque enfrente, ya terminó más abajo en la tabla general de clasificación. SUPERLIGA: FECHA 11 Esta noche se pondrá en marcha la 11ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) con dos partidos: Belgrano de Córdoba vs Gimnasia de La Plata (19.00) y Unión de Santa Fe vs Patronato de Paraná (21.00). Luego, la jornada continuará con la siguiente programación: -Sábado: Aldosivi de Mar del Plata vs Banfield (13.15), Godoy Cruz vs Atlético Tucumán (15.30), Estudiantes de La Plata vs River Plate (17.45) y Boca Juniors vs Tigre (20.00). -Domingo: Argentinos vs Independiente (11.00), Rosario Central vs Colón (13.15), San Lorenzo vs Talleres (15.30), Racing Club vs Newells (17.45) y San Martín de Tucumán vs San Martín de San Juan (20.00). -Lunes: Defensa y Justicia vs Vélez Sarsfield (19.00) y Lanús vs Huracán (21.00). CLÁSICO CANALLA En el último cruce de Cuartos de Final de Copa Argentina, Rosario Central derrotó ayer 2-1 a Newells en cancha de Arsenal de Sarandí (a puertas cerradas) y de esa manera se clasificó a semifinales, instancia en la que se medirá con Temperley. Del otro lado, River Plate enfrentará a Gimnasia de La Plata. SAN LORENZO, SIN DT Luego de perder por los Cuartos de Final de Copa Argentina frente a Temperley, Claudio "Pampa" Biaggio renunció a la conducción técnica de San Lorenzo. Así, el Ciclón está ahora bajo la dirección interina de Claudio Monarriz, mientras busca un nuevo DT. El principal candidato sería Jorge Almirón. PRIMERA B METRO Hoy comenzará la 14ª fecha de la divisional con el partido que Flandria y San Telmo disputarán en Jáuregui desde las 15.30 horas. El líder Estudiantes enfrentará el domingo desde las 19 horas a San Miguel. PRIMERA C Esta tarde se pondrá en marcha la 14ª fecha de la Primera C con el duelo que sostendrán Leandro N. Alem y Lamadrid desde las 15.30 horas en General Rodríguez. En caso de ganar, el Lechero (23 puntos) quedará a solo un punto del líder Deportivo Armenio (27), que mañana visita a Midland. PRIMERA D La 10ª fecha de la más pequeñas de las divisionales del Ascenso metropolitano empezará esta tarde con dos encuentros que se disputarán desde las 15.30 horas: Yupanqui vs Real Pilar y Defensores de Cambaceres vs Muñiz. Por su parte, Puerto Nuevo jugará mañana sábado como local frente al líder Juventud Unida.

