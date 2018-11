La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 02/nov/2018 Básquet:

Juegan desde las 21 horas. El Tricolor busca su tercera victoria consecutiva. Por la quinta fecha de la Zona Norte "B" del Torneo Provincial de Clubes 2018/19, Ciudad de Campana enfrentará esta noche desde las 21 horas a Platense de La Plata como visitante. El Tricolor es uno de los líderes de su grupo con registro de 3-1 y hoy buscará su primer triunfo como visitante en esta temporada y su tercera victoria consecutiva luego de los éxitos conseguidos frente a Regatas de San Nicolás y Ciudad de Saladillo en sus dos últimas presentaciones. Por su parte, Platense de La Plata tiene apenas una victoria en el certamen y en la última fecha perdió 97-72 en su visita a Regatas de San Nicolás. Los dirigidos por Sebastián Silva saben que tienen una buena oportunidad de consolidar un arranque positivo en este certamen y que para ello necesitarán estar firmes en la zona pintada, sostener la intensidad a lo largo del juego y aprovechar las oportunidades de la que disponga su perímetro. Por esta quinta fecha de la Zona Norte "B", además se enfrentarán Ciudad de Saladillo vs Juventud de Cañuela y Defensores Unidos de Zárate vs Regatas de San Nicolás. En la cuarta fecha, los resultados fueron: Ciudad de Campana 91-84 Ciudad de Saladillo; Regatas de San Nicolás 97-72 Platense de La Plata; y Juventud de Cañuelas 71-79 Defensores Unidos. Con esos marcadores, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Ciudad de Campana y Regatas de San Nicolás (3-1), 7 puntos; 3) Ciudad de Saladillo y Platense de La Plata (2-2), 6 puntos; 5) Defensores Unidos y Juventud de Cañuelas (1-3), 5 puntos. ZONA NORTE A Por la cuarta fecha, en este grupo se dieron los siguientes resultados: Independiente de Zárate 80-82 Los Indios de Junín; Atenas de La Plata 88-70 Somisa de San Nicolás; y Deportivo San Vicente 82-94 Sportivo Pilar Así, las posiciones quedaron: 1) Atenas de La Plata (4-0), 8 puntos; 2) Somisa y Sportivo Pilar (3-1), 7 puntos; 4) Independiente de Zárate y Los Indios de Junín (1-3). 5 puntos; 6) Deportivo San Vicente (0-4), 4 puntos. En tanto, por la quinta fecha, este fin de semana se enfrentan: Los Indios vs Deportivo San Vicente; Sportivo Pilar vs Atenas (LP); Somisa (SN) vs Independiente (Z). ZONA SUR Por la quinta fecha de este grupo jugarán: Sarmiento de Coronel Suárez vs Sportivo de Mar del Plata; Teléfonos de Mar del Plata vs Carlos Pellegrini de Punta Alta; e Independiente de Tandil vs Blanco y Negro de Coronel Suárez. Las posiciones en esta Zona Sur son las siguientes: 1) Independiente de Tandil (4-0), 8 puntos; 2) Blanco y Negro de Tres Arroyos (3-1), 7 puntos; 3) Sarmiento de Coronel Suárez (2-2), 6 puntos; 4) Carlos Pellegrini de Punta Alta, Teléfonos y Sporting de Mar del Plata (1-3), 5 puntos.

JUAN CRUZ GALLARDO, UNA DE LAS VARIANTES QUE TIENE SEBASTIÁN SILVA DESDE LA BANCA. CLAUSURA ABZC: EL CLÁSICO VA EL LUNES Por la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) se enfrentarán Campana Boat Club y Ciudad de Campana. El encuentro, que se disputará en la ribera de nuestra ciudad, se jugará el lunes 5 desde las 21.30 horas. Los dos equipos llegan con realidades diametralmente opuestas: el Tricolor está invicto, es líder y está a un triunfo de asegurar su clasificación a Cuartos de Final, mientras que el Celeste todavía no pudo ganar y ya no tiene chances de avanzar a la próxima instancia.

