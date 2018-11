Matías Gómez y Silvana Hernández fueron 3º en las General Masculina y Femenina, respectivamente, además de ganar sus categorías. Además, Agustín Granlund fue 4º entre los Caballeros.

Un grupo de seis runners del Club Ciudad de Campana, donde entrenan con el profesor Diego Marquine, compitieron el pasado domingo en la prueba "Montagne Corre" realizada en Buenos Aires. La carrera, de 15 kilómetros de extensión, unió los bosques de Palermo y el barrio de Núñez, y contó con 1,989 inscriptos varones y 1.483 mujeres.

Las performances de los atletas Tricolores fueron las siguientes:

-Matías Alexander Gómez: fue el mejor de todos, con un tiempo de 51m02s y fue 3º entre los varones, 3º en la clasificación general y 1º en la categoría masculina 20-24 años.

-Silvana Hernández: fue en esta ocasión la única mujer del CCC y nuevamente llevó adelante una gran actuación. Terminó segunda en su categoría 35-39 Damas, con un tiempo de 1h02m31s y además quedó 3ª en la General femenina, a apenas ocho segundos de quien se alzó la medalla de plata. Fue 57ª en la clasificación global.

-Agustín Granlund: marcó 54m20s y finalizó como escolta de Matías Gómez en la categoría 20-24 años, además de ser 4º en la general masculina y también 4º en la general combinada.

-Damián Ezequiel Reynoso: registró un tiempo final de 1h02m11s y de esa forma quedó 9º en la categoría 35-39 M (sobre 341 atletas), 50º en el ranking masculino, y 52º en la clasificación general.

-Hugo Cardoso: finalizó 7º en la categoría 40-44 Masculina en la que participaron 283 runners. Su tiempo fue de 1h04m26s y lo ubicó 85º entre los hombres y 89º en la general.

-Mauricio Villanova: finalizó los 15K en 59m14s.

Tras la prueba, Silvana Hernández comentó su gran performance: "Hice un re buen tiempo, ni me lo esperaba porque nunca había corrido esta distancia. Terminé muy muy cerquita de la segunda, que me sacó 8 segundos. Sobre el final estuvimos ahí, pero yo venía re cansada y no la pude alcanzar. Me sentí muy bien corriendo esta distancia. Fui casi toda la carrera corriendo con Damian (Reynoso), quien en el último kilómetro pudo acelerar un poquito más y llegó antes que yo. Todos los chicos del club mejoraron sus marcas. La carrera estuvo buenísima, el recorrido muy lindo, y el día acompañó. En general estuvo todo muy bueno, y mis compañeros coincidieron con eso".

Por su parte, Granlund manifestó: "Me sentí muy bien, estoy muy contento de poder volver a competir tras estar un semestre parado por una lesión en la cadera. Muy contento con mi rendimiento, teniendo en cuenta que hace poco me operé una muela de juicio y no pude entrenar por una semana y media, y fui a competir medio a los ponchazos. Haber corrido así por debajo de los 3m45s por km, es muy bueno. A partir del kilómetro 3 quedamos un pelotón de cinco personas despegadas del resto. Del kilómetro 5 al 10 mi objetivo fue pasar al cuarto, y finalmente lo logré".