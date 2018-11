La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 02/nov/2018 Breves: Polideportivas







RUGE EL GALVEZ: hoy comenzarán las pruebas en pista para los "200km de Buenos Aires".- SELECCIÓN; NUEVA CONVOCATORIA: El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, confirmó la lista de jugadores convocados para los amistosos.- SCHWARTZMAN ELIMINADO: el argentino quedó eliminado en los Octavos de Final del ATP Masters 1000 de París.- SE SUMA SABATINI: la Asociación Argentina de Tenis informó que Gabriela se integrará a las comisiones de la Davis y Fed Cup.- SELECCIÓN: NUEVA CONVOCATORIA El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, confirmó la lista de jugadores convocados para los amistosos que se jugarán frente a México en este mes de noviembre (el 16 en Córdoba y el 21 en Mendoza). Los elegidos en esta oportunidad son los arqueros Agustín Marchesín (América de México), Sergio Romero (Manchester United), Gerónimo Rulli (Real Sociedad); los defensores Ramiro Funes Mori (Villarreal), Germán Pezzella (Fiorentina), Renzo Saravia (Racing), Nicolás Tagliafico (Ajax), Walter Kannemann (Gremio), Nicolás Otamendi (Manchester City), Gabriel Mercado (Sevilla), Emanuel Mammana (Zenit) y Juan Foyth (Tottenham); los mediocampistas Marcos Acuña (Sporting), Maximiliano Meza (Independiente), Franco Vázquez (Sevilla), Giovanni Lo Celso (Betis), Leandro Paredes (Zenit), Santiago Ascacibar (Stuttgart), Rodrigo Battaglia (Sporting), Matías Zaracho (Racing), Roberto Pereyra (Watford), Erik Lamela (Tottenham), Eduardo Salvio (Benfica), Rodrigo De Paul (Udinese) y Franco Cervi (Benfica); y los delanteros: Ángel Correa (Atlético Madrid), Paulo Dybala (Juventus), Lautaro Martínez (Inter), Mauro Icardi (Inter) y Giovanni Simeone (Fiorentina). SCHWARTZMAN ELIMINADO El argentino Diego Schwartzman quedó eliminado ayer en los Octavos de Final del ATP Masters 1000 de París al perder por 6-4 y 6-2 frente al alemán Alexander Zverev, Nº 5 del mundo. De esta manera se terminó la temporada del "Peque". Los Cuartos de Final de este certamen se disputarán hoy con los siguientes cruces: Zverev vs Karen Khachanov; Jack Sock vs Dominic Thiem; Marin Cilic vs Novak Djokovic; y Kei Nishikori vs Roger Federer. SE SUMA SABATINI La Asociación Argentina de Tenis informó ayer que Gabriela Sabatini se integrará a las comisiones de Copa Davis y Fed Cup y que, de esa manera, "pondrá toda su experiencia al servicio del tenis argentino en general y del desarrollo de la rama femenina en particular". RUGE EL GALVEZ Hoy comenzarán las pruebas en pista para los "200km de Buenos Aires", la tradicional prueba del Súper TC2000 que se disputará este fin de semana en el autódromo porteño "Oscar y Juan Gálvez". La actividad continuará mañana con dos tandas de entrenamientos y la clasificación que se llevará adelante en horas de la tarde para definir el orden de largada de la final del domingo, que comenzará a las 11.35. Será la anteúltima fecha de la temporada 2018 y el piloto campanense Matías Milla estará compartiendo su Citroen C4 del equipo Sportteam con el misionero Rafael Morgenstern, ex compañero de equipo en Toyota.



