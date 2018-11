ESI: Educación sexual integral

La Educación Sexual Integral (E.S.I.) es el conjunto de actividades que se realizan en la escuela para que los chicos y las chicas, de acuerdo a sus edades, aprendan a conocer su propio cuerpo, asumir valores y actitudes responsables relacionadas con la sexualidad, conocer y respetar el derecho a la identidad, la no discriminación y el buen trato. El acceso a información para el cuidado de la Salud Sexual y Reproductiva es un Derecho Humano. El Estado y las instituciones educativas tienen la obligación de garantizarlo. Es por esto que no es necesaria la autorización de las familias y tampoco éstas u otros actores pueden oponerse a la implementación de estas políticas públicas. A través de la ESI la escuela ayuda a los chicos y las chicas a comprender su proceso de crecimiento y a sentirse acompañados en el desarrollo de la sexualidad y el cuidado de la salud. La Educación Sexual Integral brinda herramientas para que las y los adolescentes puedan: - Expresar sus emociones y sentimientos. - Decidir con libertad y responsabilidad cuándo iniciar las relaciones sexuales y con quién. - Evitar embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual. - Conocer el derecho de las adolescentes embarazadas a seguir estudiando. - Respetar la diversidad sexual y rechazar toda forma de discriminación. - Construir un análisis crítico sobre los mensajes cotidianos sobre la sexualidad (televisión, internet, chistes). - Saber a quién acudir en caso de violencia sexual. Marco Legislativo La Ley Nacional 26.150 y el Programa Nacional de Educación Sexual Integral creado a partir de ella garantizan a nivel nacional, provincial, municipal y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el derecho a recibir Educación Sexual Integral (ESI) tanto en escuelas de gestión estatal como privada, laicas o confesionales. Incluye a todos los niveles educativos: inicial, primario, secundario y terciario no universitario y a la formación docente, adecuando los contenidos de manera gradual, de acuerdo a la edad de los estudiantes. Entre los principales puntos de la Ley se encuentran: - Los contenidos trabajados deben ser pertinentes, precisos, confiables y actualizados; deben buscar prevenir los problemas relacionados con la Salud Sexual y Reproductiva en particular y procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres. - El abordaje integral de la educación sexual implica trabajar sobre aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos a partir de contenidos transversales a todas las materias y de forma sistemática. - La transversalidad debe orientarse a asegurar la inclusión y respeto de todas las personas y situaciones vinculadas a la salud sexual y reproductiva y a generar espacios de escucha, diálogo y reflexión ante las situaciones vinculadas a estas temáticas que emergen en el contexto escolar. - La implementación de la ESI es responsabilidad de todos las personas que forman una institución educativa y debe tenerse en cuenta en cada proyecto institucional. Los propósitos formativos y aprendizajes básicos que deben desarrollarse en los diferentes niveles y modalidades están detallados en los Lineamientos Curriculares aprobados por el Consejo Federal de Educación (Resolución Nº 45/08), espacio en que participan las máximas autoridades educativas de todas las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Nación. En el caso de estudiantes embarazadas y madres que asisten a la escuela, las Leyes Nacionales 25.273 y 25.808 garantizan el derecho a continuar con sus estudios y contar con un régimen especial de inasistencias para el parto y período de lactancia. Fuente: Fundación Huesped

Imagen ilustrativa



ESI: Educación sexual integral

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: