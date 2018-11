Se realiza hoy la clásica Peregrinación a Luján

La 40va edición partirá a las 18 horas desde la Catedral Santa Florentina. Monseñor Pedro Laxague presidirá la misa de recepción de los caminantes el domingo en la Basílica Desde hace 40 años los fieles de Campana parten anualmente en peregrinación a pie hacia Luján, que convoca a muchos vecinos no sólo de nuestra ciudad sino de Zárate y de la zona. Este sábado parte a las 18 horas desde la Catedral Santa Florentina con el objetivo de presenciar la misa del domingo a las 6 de la mañana. "Es una experiencia muy enriquecedora, te traes mucho más de lo que uno lleva", comentó Juan Modarelli, coordinador, en diálogo con La Auténtica Defensa hace unos días atrás. El Obispo de la Diócesis de Zárate - Campana, Monseñor Pedro Laxague bendecirá la partida, desde tres puntos: a las 16 en la Plaza Mitre de la ciudad de Zárate; a las 18 horas frente a la Catedral de Campana, donde este año se agrega un condimento especial ya que habrá grupos musicales cantándole a María; y por último, la columna que sale desde Pilar que se concentrará a las 22 horas en la Parroquia Nuestra Señora del Pilar. El lema de este año es "Por María he venido para que tengan vida" y al respecto el coordinador Juan Modarelli comenta que está relacionado con el contexto nacional y a pedido de Monseñor Pedro Laxague. El lema acompaña los eventos realizados este año como por ejemplo: la Misión de los Obispos, la Conferencia Episcopal y la Misión Juvenil. Es un "Si por la Vida, reafirmando que los católicos estamos a favor de toda vida, bajo este lema y la Fe hacia María vamos a caminar", explicó a La Auténtica Defensa. Durante la caminata hay tres paradas oficiales: la primera es en Los Cardales, luego otra en el cruce de rutas 6 y 8 (donde está la sede central de Cruz Roja) y la última es en Open Door. Cruz Roja, Colegio de Farmacéuticos, Policía, Escuela de Enfermería, Defensa Civil y Seguridad Vial; los colectivos de La Nueva Metropol y la Cooperadora 6 de Julio, el Municipio y hasta la Brigada K9; son instituciones que se suman para dar una cobertura integral a los peregrinos ante cualquier necesidad que pueda surgir. Para aquellos que no caminan hay otras formas de colaborar como ir a Misa, rezar el Rosario en una determinada hora, colaborar con insumos para los peregrinos que van. Dirigiéndose a los vecinos expresa, "no duden, participen y vayan, caminen confiados, van a llegar hasta donde la Madre diga. Es una experiencia muy enriquecedora donde te traes mucho más de lo que llevas. Encontrarán una paz interior que difícilmente encuentren en otro evento", cierra Modarelli. CONSEJOS ÚTILES: Ropa liviana y clara (no jeans, no zapatos), zapatillas usadas, campera por si refresca a la noche, chaleco refractario, linterna, frutas.

