Los combustibles aumentan hasta 7% este fin de semana

La suba se suma a un incremento acumulado superior a 65% en lo que va del año. Axion ya lo aplicó y se espera que las demás empresas lo hagan en las próximas horas. Las petroleras comenzaron ayer a aumentar sus combustibles en las estaciones de servicio de todo el país en un 5 por ciento promedio a raíz de lo que consideran un retraso en el traspaso de los incrementos registrados durante el año del dólar y la cotización internacional del crudo. Axion fue la primera en aplicar los aumentos, siguiéndole la petrolera Shell que a partir de hoy incrementó un 4,8% promedio los precios en surtidor. En tanto, YPF la compañía que controla el segmento del downstream de combustibles hasta ayer por la tarde no tenía denido la aplicación del aumento en los surtidores, pero no lo descartaba para los próximos días. La modificación fue decidida por las compañías a pesar de que las dos variables (cotización de dólar y precio del crudo) registraron en octubre una tendencia a la baja y que desde el 1 de octubre llevó la divisa de $ 40,50 a $ 36,72 del cierre de ayer; mientras que el Brent cayó de US$ 84,9 a US$ 72,76. En este contexto, la venta de combustibles en las estaciones de servicio cayó en septiembre un 6,65% respecto al mismo mes de 2017, con un marcado derrumbe del 27,5% de la demanda de naftas premium. De acuerdo con cifras ociales de la Secretaría de Energía, las ventas de gasoil cayeron 7,84% interanual en septiembre, y la de gasoil premium 7,39%, mientras que la nafta súper fue el único producto que se mantuvo en alza con 4,95% positivo, al absorber parte del traspaso del consumo de nafta premium que cayó 27,5% Los combustibles ya llevan un aumento superior a 65% promedio durante 2018 y desde las compañías petroleras venían advirtiendo que aún se registraba un retraso de los precios internos con respecto a los valores internacionales. La petrolera YPF, que lideró el mercado con 57% de las ventas de naftas, retrocedió 4,1% el expendio de combustibles; Shell, con 20% de las ventas totales de naftas, retrocedió 8,8%; mientras que Axion, con 15% de participación, retrocedió 4,6%.



NO ES PARA RISA: LOS COMBUSTIBLES SUBIERON EN PROMEDIO UN 65% EN LO QUE VA DEL AÑO

