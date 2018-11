Desde las 15.30 horas, el Auriazul recibe a Juventud Unida para tratar de cortar una racha de tres derrotas consecutivas. Después de alcanzar la cima de la tabla de posiciones con su victoria sobre Atlético Lugano en Campana el pasado 2 de octubre, para Puerto Nuevo se abrió una racha negra con la dura derrota en Liniers, que no sólo terminó con su invicto, sino que además le dejó a tres de sus mejores hombres con duras sanciones por sendas expulsiones. Y el Auriazul todavía no se ha podido recuperar de ese golpe, porque luego perdió con Argentino de Rosario, quedó libre y en su última presentación cayó ante Argentino de Merlo en tiempo de descuento. De esa manera, acumula tres derrotas consecutivas, lleva un mes sin sumar puntos y retrocedió desde la primera ubicación hasta la séptima, que comparte con otros tres equipos. Esa racha intentará cortar esta tarde desde las 15.30 horas, cuando reciba en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco la visita del líder del campeonato, Juventud Unida, en un partido que será arbitrado por Edgardo Kopanchuk. Sí: en base a una solidez defensiva encomiable, el Lobo se ha subido a lo más alto de la tabla de posiciones. No ha recibido goles en siete de los nueve partidos que disputó y lleva cinco fechas consecutivas terminando con el arco en cero. De hecho, el último gol que le convirtieron fue por la cuarta fecha, en el empate 1-1 ante Central Ballester el pasado 23 de septiembre. Así, el equipo dirigido por Mariano Moramarco acumula 490 minutos sin recibir tantos. Su campaña marca que ha cosechado cinco victorias, tres empates y apenas una derrota (2-1 con Muñiz en la segunda fecha) en nueve presentaciones; y que ha marcado siete goles (todos sus triunfos han sido por 1-0) y recibido apenas dos. Por su parte, Puerto Nuevo llega a este encuentro golpeado por las tres derrotas consecutivas y, sobre todo, porque en su último compromiso frente a Argentino de Merlo como visitante dejó escapar muy buenas oportunidades para abrir el marcador (Leandro Bonet desperdició un penal) y terminó quedándose con las manos vacías en tiempo adicionado. Respecto a ese encuentro, la dupla técnica conformada por Carlos Pereyra y Hugo Medina realizaría una sola variante: Kevin Redondo cumplió su sanción y regresará en reemplazo de Gonzalo Leizza, expulsado en Merlo Norte. En tanto, Santiago Correa y Oscar Peñalba cumplirán en esta jornada sus respectivas sanciones y estarán disponibles para visitar a Claypole en la próxima. De esta manera, el Auriazul formaría hoy con Leandro Bonet; Lautaro Cuenos, Joaquín Montiel, Kevin Redondo, Nahuel Banegas; Carlos Tapia, Nicolás Colombano, Eliseo Aguirre, Mauricio Ruiz; Marcelo González y Orlando Sosa.

KEVIN REDONDO CUMPLIÓ SU SANCIÓN DE DOS FECHAS Y REGRESA A LA TITULARIDAD. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 76. En 75 partidos, Puerto Nuevo ganó 18; Juventud Unida logró 29 victorias; y empataron en 28 encuentros. Puerto convirtió 95 goles, mientras que Juventud Unida marcó 114. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 37 partidos, Puerto Nuevo ganó 8 (46 goles); Juventud Unida ganó 15 (61 goles); y empataron 14 veces. COMO LOCAL JUV.UNIDA. En 38 juegos, Juventud Unida ganó 14 (53 goles); Puerto Nuevo ganó 10 (49 goles); y empataron en 14 oportunidades. EL ULTIMO TRIUNFO PORTUARIO: El domingo 10 de octubre de 2016, por la 7º fecha de la Primera D 2016/17, Puerto Nuevo se impuso 3-1 como visitante con dos tantos de Franco Colliard y uno de Juan Peloso. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL: El pasado sábado 24 de marzo, por la 24ª fecha de la Primera D 2017/18, Juventud Unida ganó 1-0 en Campana con gol de Ricardo Grieger de penal (además, esa mañana, el arquero le detuvo un penal a su colega Rodrigo Ponce De León). APOSTILLAS: Tres juegos sin victorias acumula el conjunto campanense, con 2 empates y una derrota. Y como local, Puerto Nuevo lleva 7 encuentros sin ganar, con 4 derrotas y 3 empates. El último triunfo en esta condición se remonta al domingo 12 de febrero de 2006, por la 5ª fecha del Clausura 2006 de la Primera D, cuando se impuso 3-2 con goles de Diego Herrero y Gastón Rondán (2). MÁXIMOS GOLEADORES PUERTO NUEVO: Gastón Rondán (5), Orlando Sosa (5), Carlos Canale (4), Luis Marcelo Tellería (4), José Hidalgo (3), Oscar Rodríguez (3), Rubén Stella (3) y Martín Horacio Monteagudo (3). MÁXIMOS GOLEADORES JUVENTUD UNIDA: Rodolfo Francisco Ferjanic (6), Medina (4), Walter Encino (4), Cevallos (3), Juan Steimbach (3) y Lionel Fonzalida (3). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL EMPATE DE 1985 El sábado 31 de agosto de ese año, por la 20ª fecha del campeonato de la Primera D, Puerto Nuevo y Central Ballester igualaron 2-2. PUERTO NUEVO (2): Víctor Tanzillo; Walter Montani, Oscar Rodríguez, Alberto Fiorda y Miguel Tolosa; Alfredo González (Néstor Coronel), Carlos Vázquez y Rubén Stella (Félix Orozco); Hugo Yedro, Carlos Canale y Claudio Bolli. DT: Orlando Contreras. SUPLENTES: Daniel Valle, José Hidalgo y Héctor Rodríguez. JUVENTUD UNIDA (2): Paglieri; Maggio, Piacenza, Caggio (Igarza) y Casale; Scheleger, Alsogaray y Angona; Savaresse, Herrera y Ramírez (Cejas). DT: Ricardo Erramuspe. SUPLENTES: Benítez, Scarsi y Sosa. GOLES: PT 19m Claudio Bolli (PN), de penal; y 39m Herrera (JU). ST 9m Savaresse (JU) y 22m Rubén Stella (PN). EXPULSADO: ST 2m Casale (JU). CANCHA: Estadio Municipal. ÁRBITRO: Omar Mirosni.

Primera D:

Esta tarde, Puerto Nuevo buscará la recuperación ante el líder del campeonato

