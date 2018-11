La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 03/nov/2018 HCD:

Roses y Cantlon protagonizaron un fuerte cruce. Colella impuso la votación para restablecer el acuerdo de retención de cuotas comerciales entre el Muncipio y el gremio. Fraticelli se hizo eco de una nota de La Auténtica Defensa para solicitar medidas de asistencia en barrios de Los Cárdales. Y, desde la Banca Abierta, Hugo Boetti reclamó fondos para mejorar la infraestructura de la Escuela de Arte. El Concejo Deliberante vivió el jueves una sesión multifacética, que abordó debates cruciales para la ciudad, revivió viejas disputas políticas y sembró de proyectos pesados la próxima sesión, la última ordinaria que le queda a este 2018. Más el dato singular de la jornada lo dio el presidente del cuerpo, Sergio Roses, quien pidió licencia de forma indefinida. Se rumorea que asumirá un puesto en el Ejecutivo municipal, dejando así la titularidad del HCD luego de tres años en el cargo. EL ÚLTIMO ROUND La partida de Roses del Concejo Deliberante no pasó desapercibida. Después de haber soportado las acusaciones de corrupción que Axel Cantlon le esgrimió durante todo el año, el presidente del HCD bajó a su banca, recogió el guante y debatió fuertemente con su par; una discusión que mezcló rendiciones de cuentas pasadas, pedidos de informe y el proyecto de reforma de la costanera. Todo comenzó cuando Cantlon cuestionó una respuesta del Municipio a su pedido de informe sobre supuestos subsidios recibidos por Fundación Urbania, entidad vinculada a Roses. Al respecto, el concejal criticó que al área que contestaba la solicitud no le correspondía hacerlo y le exigió a Roses, que a esa altura de la sesión ya había presentado su licencia, que "deje la rendición de cuentas (de este año) antes de irse" para que el HCD pueda "analizarla". "Queremos saber si continuó el desvío de fondos, si siguió contratando a ñoquis", lanzó Cantlon. La respuesta del presidente del HCD vino en diferido: recién fue en los asuntos entrados, cuando llegó el turno de votar un pedido de informe sobre el Parque los Libertadores. Allí, desde su banca -algo que Roses asumió contadas veces en 2018-, el concejal de Cambiemos fustigó duramente a su parte vecinalista, acusándolo de tener "intereses personales" en la costanera y demandándole "que se excuse" el día que la reforma sea tratada en el Concejo. En ese sentido, tildó de "bloque arenero" a la UV Calixto Dellepiane. "El concejal representa los peores ejemplos que cualquier ciudadano puede tomar de la gestión pública", replicó Cantlon. Y atacó a Roses por lo que, interpretó, es su indefinición política: "No puede obviamente entender cómo nosotros estamos acá y defendemos con convicción nuestras posiciones políticas, porque él va y se saca fotos en el Comité Radical y después con el busto de Perón. Estos son los impresentables que tenemos en la política de Cambiemos". "He dado explicaciones en todos los ámbitos, me he puesto a disposición de la Justicia y no hay nada fuera de lugar", remarcó a su turno Roses. "No he dado pie a estos ataques personales porque he tratado de poner concordia. Pero se ve que Piñón Fijo quiere seguirla. A mí me preocupa, porque a veces estas cosas terminan en ataques físicos. Y el concejal tiene antecedentes de este tipo", disparó Roses, en lo que tal vez fue su último debate como concejal. MUNICIPALES EN ALERTA Si la próxima sesión del HCD será una olla de presión, gran responsabilidad la tendrá el concejal de "Red x Argentina", Marco Colella. Sucede que el edil despachó de comisión vía moción de preferencia el proyecto que le devuelve a los trabajadores municipales el acuerdo de descuentos automáticos por deudas comerciales que tenían con el Municipio. El Gobierno había dado de baja este convenio el año pasado debido, según trascendió, a un llamado de atención del Honorable Tribunal de Cuentas, que sostenía que ese procedimiento era ilegal. Colella ya había intentado reestablecerlo, pero la negativa de la UV Calixto Dellepiane a acompañar el despacho automático de comisión lo había impedido. Esa posición se revirtió el jueves, lo que permitirá su debate la próxima sesión. En contacto con La Auténtica Defensa, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana mostró su satisfacción por la inminente votación. "Sería un beneficio muy importante para los trabajadores, que volverían a tener una línea de crédito que se les cortó por una decisión unilateral del intendente", manifestó su secretario general, Carlos Barrichi. Se espera que el debate por la restitución del convenio sea acompañado por una gran cantidad de gremialistas y trabajadores municipales. UN RECLAMO QUE SE HIZO ECO Días atrás, La Auténtica Defensa había publicado una nota sobre la situación que viven varios barrios de la ciudad ubicados en la frontera con Exaltación de la Cruz: de acuerdo a las denuncias, la planta de tratamiento de desechos cloacales ubicada en Los Cardales estaría trabajando al límite de su capacidad, lo que generaría contaminación ambiental y olores nauseabundos. La noticia parece haber tenido repercusión política. El jueves, el concejal Osvaldo Fraticelli (UC-Partido Justicialista) presentó un pedido de informe al Municipio con el objetivo de conocer resultados de análisis llevados a cabo en la zona, los planes para solucionar la problemática encarados en conjunto con el Gobierno de Exaltación de la Cruz, y también los dispositivos de emergencia previstos ante nuevos desbordes. "La planta está trabajando al límite de su capacidad y vuelca desechos cloacales sin tratar a un arroyo que pasa por tres barrios del partido de Campana: La Codorniz, Santa Brígida y Monteverde", explicó el edil, quien solicitó celeridad para resolver el problema debido a que podría potenciarse en el verano, con la llegada del calor y la disminución en el caudal de agua del arroyo donde va a parar la fuga de desechos cloacales. ESCUELA A MEDIAS La Banca Abierta fue utilizada por el exdirector de la Escuela de Arte, Hugo Boetti, para reclamarle al Ejecutivo la utilización del Fondo Educativo en el arreglo de los sistemas de calefacción y refrigeración de las instalaciones, en funcionamiento desde diciembre del año 2015. "La Escuela de Arte, desde el momento de la inauguración de su primera etapa, ha debido desarrollar sus actividades sin poder disponer de equipo central de frío-calor con el que cuenta", señaló el profesor. Además, afirmó que como no hay tomas eléctricas suficientes, esta carencia tampoco puede solventarse con ventiladores y estufas eléctricas. Frente a esta situación, que no solo afecta a los estudiantes terciarios sino también a los niños y preadolescentes que asisten al espacio de formación básica que brinda la entidad, Boetti reclamó al Gobierno local la inversión del Fondo Educativo en el apuntalamiento de la infraestructura de la Escuela de Arte. Un edificio inaugurado, pero nunca completado.

