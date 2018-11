La CGT confirmó que habrá un paro de 36 horas "Si no hay respuestas del Gobierno"

Sería a mediados de noviembre si el Gobierno no cambia la política económica, señaló Carlos Acuña, uno de los secretarios generales de la central obrera. El secretario general de la CGT Carlos Acuña ratificó ayer que "está en pie" el anuncio de un paro de 36 horas en la segunda quincena de noviembre "si no hay respuestas del Gobierno", al que le reclamó que "cambie la política económica". "Uno tiene toda la paciencia que tiene que tener pero ya es insoportable cómo la inflación le come la plata a los trabajadores y las PyMEs", expresó el líder del sindicato de trabajadores de estaciones de servicio que conduce la CGT junto a su par del gremio de Sanidad, Héctor Daer. Consultado sobre si seguía en pie el paro de 36 horas en la segunda mitad de noviembre anunciado semanas atrás, el referente sindical respondió: "Sí, es posible. Pasamos a un cuarto intermedio, hay distintas opiniones, pero está todo en pie. Si no hay respuesta, hay paro". "El Gobierno tiene que cambiar la política económica. Ojalá que entienda que no sirven los diálogos sin respuestas concretas para la gente", señaló Acuña, quien indicó que entre los pedidos de la CGT se encuentran "un aumento urgente a los jubilados que cobran la mínima, paritarias libres y un decreto que suspenda despidos y suspensiones".

