EXPORTACIONES EN ALZA: exportaciones de manufacturas de origen industrial hacia Brasil crecieron un 28% en los primeros 9 meses del año.- LAVADO DE DINERO: el fiscal en lo penal económico Pablo Turano imputó este viernes al capitán de la Selección argentina de fútbol Lionel Messi.- HALLAZGO: restos de una especie de dinosaurio herbívoro con una antigüedad de 110 millones de años fueron hallados en la provincia del Neuquén.- CONDUCTAS ANTISEMITAS: la Fiscalía de la Ciudad investiga conductas antisemitas observadas en una marcha contra la implementación de ley de ESI.- CREDITO PARA TECPETROL: la empresa petrolera del grupo Techint informó que obtuvo una nueva línea de crédito de US$ 200 millones.- LAVADO DE DINERO El fiscal en lo penal económico Pablo Turano imputó este viernes al capitán de la Selección argentina de fútbol Lionel Messi, a su padre Jorge y a "todas aquellas personas que hayan manejado" fondos de la Fundación "Leo Messi" por presuntas maniobras de lavado de dinero. Fuentes judiciales informaron a NA que ante el juez Gustavo Meirovich, el fiscal pidió investigar al jugador del Barcelona y a su padre por presunto lavado de dinero a raíz de las donaciones que en la Argentina se hicieron a la Fundación Leo Messi. El pasado miércoles, declaró, en los tribunales de la avenida De los Inmigrantes, un excolaborador de la Fundación, quien refirió a maniobras ilícitas con fondos que recibían y que luego, como manda la Ley, no se devolvían en proyectos sociales. HALLAZGO Los restos de una especie de dinosaurio herbívoro de cuatro patas con una antigüedad de 110 millones de años fueron hallados por paleontólogos argentinos y españoles en la provincia del Neuquén. El dinosaurio, un herbívoro del grupo de los saurópodos y llamado llamado Lavocatisaurus agrioensis transcurrió su vida en una zona de la Argentina que por entonces era desértica, explicaron los expertos. El descubrimiento fue confirmado dos semanas después de que se anunciara un gran hallazgo de huevos de dinosaurios con embriones en su interior en la zona de Auca Mahuevo, también en la provincia del Neuquén. CONDUCTAS ANTISEMITAS La Fiscalía de la Ciudad inició una investigación sobre las conductas antisemitas observadas en varias pancartas de los manifestantes que se movilizaron el pasado domingo contra la implementación de ley de Educación Sexual Integral (ESI). La denuncia, según confirmaron desde el Ministerio Público Fiscal porteño, se encuadrada en la presunta violación de la Ley Antidiscriminatoria N°23.592, fue realizada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), y surge de imágenes difundidas en redes sociales. En esas imágenes, según consta en la denuncia, se observan pancartas con esvásticas y enunciados como "Argentina más masónica y sionista que nunca". CREDITO PARA TECPETROL La empresa petrolera del grupo Techint, Tecpetrol, informó este viernes que obtuvo una nueva línea de crédito de US$ 200 millones de su compañía controlante -Tecpetrol Internacional SLU, constituida en España-, que destinará a inversiones en la formación neuquina de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta. Los recursos se utilizarán para "la adquisición de bienes y locaciones y prestaciones de servicios" vinculados con la actividad de la rma, indicó Tecpetrol en una nota enviada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El préstamo de Tecpetrol Internacional devengará intereses compensatorios a una tasa nominal Libo (interbancaria de Londres) más 4,69%, y el primer pago se efectuará el próximo 31 de diciembre. EXPORTACIONES EN ALZA Las exportaciones argentinas de manufacturas de origen industrial (MOI) hacia Brasil crecieron un 28% en los primeros 9 meses del año, impulsadas por el aumento de las ventas de material de transporte, de acuerdo a un informe de la Cámara de Comercio Argentino Brasileña (Cambras) difundido ayer de transporte terrestre; seguido por productos primarios con un 18% de participación (donde las exportaciones de cereales representaron el 79%), y luego, un 12% las manufacturas de origen agropecuario (MOA). El incremento de las MOI fue impulsado por el desempeño de las ventas de material de transporte, que en septiembre creció un 12% interanual y acumuló un alza del 40% en los primeros 9 meses del año.



Breves: Noticias de Actualidad

