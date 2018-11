José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

Resulta curiosa la preocupación que el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil ha despertado en muchos argentinos por sus manifestaciones fascistas y por lo tanto antidemocráticas sin tener en cuenta las similitudes con nuestro gobierno actual más allá de las diferencias de forma. En economía, ambos comulgan con las ideas ultra liberales, o sea que Bolsonaro promete una política económica similar a la llevada a cabo por el gobiernos de Cambiemos lo que presagia resultados parecidos. Los dos proponen políticas xenófobas respecto de los inmigrantes pobres ya que los extranjeros ricos son bienvenidos y son iguales en sus pretensiones de expulsarlos. Muestran estar en línea con Donald Trump con la falsa idea que les damos todo y ellos no aportan nada. En definitiva es, como siempre, una cuestión de clase. También en común repiten una y otra vez el falso discurso de que las penurias económicas que soporta la mayoría del pueblo son consecuencia de la corrupción de los otros, nunca de ellos y no de las políticas económicas que conllevan una feroz redistribución regresiva de ingresos en favor de los más ricos. Es verdad que la corrupción sea de quien sea debe ser erradicada y esa pelea debe ser permanente. Para una política anticorrupción en serio deberían establecerse canales de participación popular para así evitar las interferencias de los poderes de turno. Otra semejanza es demonizar al "populismo" como el culpable de todos los males, el problema no es lo que hacen, sino lo que hicieron los otros a quienes sí les preocupan los que menos tienen. Igualmente los dos están blindados mediáticamente por los medios hegemónicos que les ayudaron a llegar al gobierno lo que les permite reprimir a como dé lugar a quienes no piensan como ellos y más aún si osan manifestarlo públicamente. Las diferencias deben buscarse en las realidades distintas de sus países y no en sus pretensiones y en sus modos que sin duda los del brasilero son más brutales. Uno es un militar retirado y el nuestro egresado del Cardenal Newman. No por nada Jorge Alemán califica a Bolsonaro como un Macri desinhibido. Mientras tanto en nuestro país siguen pasando cosas que pronostican un futuro que seguirá siendo por lo menos tormentoso. El nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional establece que los dólares que ese organismo nos presta deben ser utilizados para pagar los vencimientos de capital e intereses de la deuda contraída con los ya famosos "mercados", esto es con particulares, con lo cual estaremos cambiando de acreedor y esto es muy relevante cuando en un futuro no muy lejano debamos restructurar la deuda que para ese entonces será impagable porque como es sabido renegociar con el Fondo y no con los privados es muchísimo más difícil por los conocidos condicionamientos a que se nos pretenderá someter. También las consecuencias de un default con el FMI son muchísimos más perjudiciales para nuestro país. Debemos tener en cuenta que en su más reciente "staff report" el propio FMI dice que "la deuda argentina es sustentable, pero no con alta probabilidad". Es llamativo el nuevo aumento de los precios de los combustibles que como sabemos están dolarizados. Si el dólar sube los precios aumentan y si el dólar baja como en los últimos días también suben, aunque las ventas siguen barranca abajo. Parece ser que el mercado no es el mejor regulador de los precios.

Opinión:

Similitudes

Por José Abel Perdomo

