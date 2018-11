La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 03/nov/2018 Opinión:

¿Qué ves cuando me ves? (segunda parte)

Por Gustavo Parravicini









Gustavo Parravicini. Foto: YouTube

Se torna tedioso pararse del lado de la crítica, más aún cuando hasta los propios funcionarios del Gobierno Naciona y el FMI auguran meses difíciles para la economía Argentina. En esta segunda parte se hará un resumen del trabajo de la la Universidad Católica Argentina que, al menos nos da herramientas para pensar y entender a aquellos sujetos y familias que viven en la pobreza y en la indigencia. También debería desarrollar en nosotros lazos de solidaridad y también comprensión del camino tomado por la Alianza Cambiemos que no deja de multiplicar pobres, indigentes y marginales. Está comprobado que ninguna experiencia neoliberal como ésta, sin plan de desarrollo económico inclusivo, ha resuelto los problemas de injusticia y pobreza estructural. Como si fuera poco, imponen al presidente en Brasil mediante un ejército con el evangelio bajo el brazo. Bolsonaro y familia; se animan a decir lo que Macri balbucea y realmente piensa, lo que Olmedo por suerte torna tragicómico y lo que Pichetto (que nunca fue nacional ni popular) opina de los inmigrantes en una clara actitud xenofóbica. A la hora de mirar y ver a quienes sufren: - Las situaciones de pobreza multidimensional presentan de manera simultánea carencias en términos de ingresos como de derechos, multiplican las chances de presentar algún aspecto de malestar subjetivo. Esto se profundiza en casos de pobreza extrema. - Diversas investigaciones han señalado que algunas de las condiciones capaces de favorecer el desarrollo de recursos cognitivos, emocionales y sociales de una persona son: una alimentación saludable, condiciones habitacionales y de salud adecuadas, educación de calidad y un entorno familiar y social favorable. - De tal manera que resulta esperable que las situaciones constantes o crónicas de vulnerabilidad económica o social se vuelvan un impedimento para un pleno desarrollo humano. - Un aspecto de bienestar está ligado a la satisfacción económica que produce el consumo de determinados bienes y servicios; y para acceder a gran parte de ellos, se requiere en la sociedad moderna contar con una determinada magnitud de ingresos monetarios, así como con un conjunto amplio de recursos y servicios de orden público. - En esta línea, el Informe menciona que el bienestar individual comprende diferentes aspectos de evaluación cognitiva de la vida: felicidad, satisfacción, emociones positivas como la alegría y el orgullo, emociones negativas como el sufrimiento y el nerviosismo. - La pobreza constituye un fenómeno de privación multidimensional complejo que produce efectos negativos sobre el desarrollo de capacidades personales. - Respecto a la población infantil, existen 8 millones de niños privados de algún derecho. Diversos estudios han asociado factores de pobreza y sus efectos en el desarrollo cognitivo y emocional de los niños; según el cual el desarrollo emocional, intelectual y social de los niños disminuyen y los afecta emocionalmente, asociados a síntomas ansiosos o depresivos. Para aquellos lectores que estén interesados en ampliar y profundizar conceptos, el informe completo se puede ver en http://uca.edu.ar. Poder comprender la realidad en la vivimos nos ayudará a construir una sociedad justa entre iguales, lo cual es indispensable para vivir en paz. Claro que a los violentos de siempre esto no les importa, porque nos miran y nos ven desde el frío del Poder.

