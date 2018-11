La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 03/nov/2018 Historias que inspiran: Abedul









Sugerimos ver: http://bit.ly/2QhLxOT Se encuentra abierta la inscripción 2019 a la Tecnicatura en Régimen Aduanero y Comercio Exterior. Consultar en Vicente López 730 - Unidad Académica Armonía Los alumnos de Régimen Aduanero y Comercio Exterior del Instituto Superior Armonía hacen una investigación de mercados externos para los reconocidos productos Abedul En el programa "Historias que inspiran" del Canal 26, conducido por el Lic. Mariano Otálora, en su programación de fines del año pasado se mostró la historia de Carlos Bustamante y Good Food, una empresa familiar que comenzó humildemente en su domicilio particular de Castelar elaborando y comercializando porciones individuales de aderezos (los conocidos sobrecitos) y mermeladas en blisters, pasando por muchos momentos de desaciertos y logros hasta llegar a la exitosa Pyme que hoy elabora y comercializa cientos de productos en el país y esporádicamente exporta a países limítrofes. Con gran esfuerzo pero con los valores que pregonan en su Misión y Visión lograron captar prestigiosos clientes como Sheraton, Bonafide, Vía Bariloche, etc., e incluso trabajan para terceros, siendo Mc Donald´s uno de los más importantes, así como también Arcor, Starbucks, Merisant, Aerolíneas Argentinas, etc. Su historia verdaderamente inspiradora fue la que motivó a los alumnos de la Tecnicatura en Régimen Aduanero y Comercio Exterior del Instituto Superior Armonía a contactarlos para ofrecerles trabajar en una investigación de mercado para ver la viabilidad de exportar a Chile sus mermeladas sin TACC, nicho poco explotado en el país trasandino. En el tercer y último año de la tecnicatura, en la materia Investigación de Mercados Externos, a cargo de la docente Lic. Stella Maris Ruiz, los alumnos tienen que elaborar una investigación de mercado para una empresa real con la que tienen que hacer contacto. El trabajo en equipo y la búsqueda exhaustiva de información surgida de fuentes primarias y secundarias, da como resultado un informe final que arroja como conclusión cuán viable puede ser el país investigado para exportar los productos en cuestión. Durante todo el año los alumnos mantuvieron contacto con la empresa para recabar datos que les ayudan al trabajo, además de buscar información en organismos de promoción comercial, cámaras de comercio, embajadas, etc. Lo importante de esta tesis de carrera es que en su elaboración deben utilizar los conocimientos adquiridos en todas las materias cursadas desde el primer año. Es un trabajo muy interesante que pone en acción y con gran protagonismo a los alumnos que toman el rol de una consultora de comercio exterior que brinda el servicio de investigación de mercado. Este práctico concluye a fin de año en una presentación formal con defensa oral del equipo y el informe escrito es entregado a la empresa "clienta-colaboradora" de la investigación, el cual les va a servir para considerar la posibilidad de abrirse a nuevos mercados. Este trabajo les brinda a los alumnos las herramientas para elaborar una investigación, adquirir conocimientos de presentaciones orales efectivas, contactar organismos comerciales públicos y privados, e incluso preparar su propia tarjeta personal que usarán en su próximo rol profesional cuando vayan al mercado laboral. Con el deseo de conocer la empresa y encontrarse con las personas que tan gentilmente brindaron su tiempo para dar la información, los alumnos y docente se trasladaron al Parque Industrial La Cantábrica, en Haedo, para visitar la empresa Good Food. El jueves 18 de octubre, los alumnos Jaqueline Acosta, Cintia Ferreyra, Stéfano Zimmermann e Iñaki Paradello junto con su profesora fueron recibidos por Lucas Cañete, Responsable de Calidad para el recorrido por las instalaciones a fin de ver los procesos de elaboración, envasado, embalaje y almacenamiento de sus productos. En la jornada también pudieron reunirse con Sergio Meritato, Gerente Comercial de Good Food y repasar datos inherentes a la investigación. El cierre de la visita fue con el saludo del propietario de la firma, Carlos Bustamante, el emprendedor que pasó de empleado a dueño de su empresa, con quien tomaron la foto final. El esfuerzo del trabajo que los alumnos están llevando en su tesis encontró en el camino la satisfacción de visitar a su socio de Abedul. El Instituto Superior Armonía agradece al Sr. Bustamante y su equipo de Good Food por su historia inspiradora para nuestros jóvenes.

Carlos Bustamante y Sergio Meritato junto a alumnos y docente.





Abedul comercializa cientos de productos VIDEO:

Historias que inspiran: Abedul

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: