La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 03/nov/2018
Se presenta el libro del Primer Automóvil Argentino









El Profesor Juan Carlos Iglesias Pelliza, nieto de quien construyera el "Mataperros" en 1907, presentará el 17 de noviembre el libro de su autoría sobre la historia de Manuel Iglesias, el primer automóvil y el contexto histórico de aquella Campana de hace cien años Un desafío. Casi una obligación familiar. Juan Carlos Iglesias Pelliza, nieto de Manuel Iglesias, es una de las personas que mayor información atesora de la historia familiar del constructor del Primer Automóvil Argentino. Pero no solo eso: es también quien posee una información emocional de aquellos días previos y posteriores al desafío de un gallego testarudo, que proveniente de Carbia a muy corta edad, hizo de Campana su terruño y de la mecánica su pasión; hasta llegar a desarrollar el famoso automóvil que por 1907 se abrió paso por las calles polvorientas, algo que marcaría a fuego a la ciudad para siempre. Juan Carlos no es un improvisado: Su padre, "Chale" Iglesias, fue quién en la década del 70 trajo nuevamente a la superficie un preciado objeto que se encontraba desarmado y archivado de alguna manera, en una quinta de la localidad de San Martín para revertir el olvido de años y años de aquella epopeya individual de Don Manuel, que en soledad y artesanal-mente había logrado construir un automóvil íntegramente nacional. Y así como su padre trajo del olvido esta joya que hoy es estandarte de la ciudad de Campana, él ha tomado el compromiso de plasmar aquella historia en un libro que, además de darnos un panorama amplio y un contexto histórico; tiene una pluma exquisita y meritoria que hace que su lectura no solo necesaria, sino totalmente agradable para todos los ciudadanos de Campana. Con prólogos del Lic. Mauro Di María (ex Secretario de Educación y Cultura del Municipio) y de Gustavo Feder, palabra autorizada en historia y desarrollo del automovilismo en el país; hoy el libro "Primer Automóvil Argentino, lazo de unión entre dos pueblos" ya está entre nosotros. Un esfuerzo que valió la pena. Una tarea cumplida.

El Profesor Juan Carlos Iglesias Pelliza

Se presenta el libro del Primer Automóvil Argentino

