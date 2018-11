Esta tarde visita a Tiro Federal por la última fecha del Grupo Ascenso de Tercera División. Con un punto, el Tricolor asegurará el ascenso. También lo conseguirá si Mercedes no vence a San Marcos con bonus ofensivo. Por la 11ª y última fecha del Grupo Ascenso de Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana enfrentará esta tarde como visitante a Tiro Federal de Baradero sabiendo que un punto le alcanzará para conseguir el ascenso a la Segunda División, categoría en la que estuvo en la temporada 2017. Se trata del segundo boleto directo que otorga este Grupo Ascenso. El primero ya está en manos de Del Sur Rugby, mientras que el Tricolor sacó una buena ventaja en la disputa por la segunda posición con Mercedes Rugby la semana pasada, cuando el CCC le ganó 31-0 a San José, mientras que el elenco mercedino cayó en su visita a Virreyes por 21-18. De esta manera, tras avanzar igualados en puntos en las fechas anteriores, Ciudad llega a la última jornada con cuatro unidades de ventaja. Por eso, y dado que el desempate lo favorece porque le ganó los dos partidos de la temporada a Mercedes, a los Tricolores les alcanzará hoy con solamente un punto. Por ello, conseguirán el ascenso si ganan o empatan ante Tiro Federal de Baradero; o si pierden, pero suman punto bonus defensivo (se otorga cuando la diferencia es menor a 7 puntos). Claro está: si Mercedes no derrota a San Marcos con punto bonus ofensivo (se logra cuando se marcan tres o más tries que el rival), el CCC también festejará, independientemente del resultado que obtenga en Baradero. POSICIONES: 1) Del Sur Rugby, 44 puntos; 2) Ciudad de Campana, 36 puntos; 3) Mercedes Rugby, 32 puntos; 4) San Marcos, 28 puntos; 5) Virreyes, 24 puntos; 6) Tiro Federal de Baradero, 22 puntos; 7) Los Pinos, 19 puntos; 8) Beromama, 17 puntos; 9) San José, 16 puntos; 10) Atlético San Andrés y Sociedad Hebraica, 1 punto. ÚLTIMA FECHA: Tiro Federal de Baradero vs Ciudad de Campana, Los Pinos vs Virreyes, Mercedes Rugby vs San Marcos, San José vs Del Sur Rugby, Atlético San Andrés vs Sociedad Hebraica. Libre: Beromama.

EL CCC HA TENIDO UNA GRAN SEGUNDA FASE, CON OCHO VICTORIAS EN NUEVE PARTIDOS. HOY BUSCARÁ CORONARLA CON EL ASCENSO.



Rugby:

Ciudad va a Baradero por su boleto de regreso a la Segunda División

