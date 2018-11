Inmobiliaria Dacunda lidera la Zona Campeonato, mientras OLC Combustibles manda en la Zona Repechaje. Hoy se juega la 13ª jornada de la segunda fase.

El pasado sábado se disputó la 12ª fecha de la segunda fase de la "Copa Ameghino Servicios 50º Aniversario", el Torneo de Fútbol 7 que se desarrolla en el Club Ciudad de Campana y que se va acercando a la etapa final, que serán los playoffs para definir al campeón. Por el momento, en la Zona Campeonato lidera Inmobiliaria Dacunda, mientras que en la Repechaje manda OLC Combustibles.

La 13ª jornada de la segunda fase se jugará esta tarde, siempre en las canchas de césped sintético de la institución Tricolor. El resumen de lo que pasó, las posiciones y la programación para hoy son las siguientes:

ZONA CAMPEONATO

-Branca FC 2 - Shalke 04 3. Goles: Lucas Ávalos y Germán Romero (BFC); Agustín Monteleone (2) y Juan Pablo Polizzi (S04).

-La 20 7 - Inmobiliaria Gómez Ayerra 2. Goles: Néstor Colombano (3), Franco Flores, Sebastián Fournier, Joaquín Lima y Lucas Barrios (LA20); Augusto Colaneri y Esteban Boveri (IGA).

-Paliza Táctica 0 - La Chancleta de Neymar 2. Goles: Martín Bigi (2) (LCN).

-Hierros Campana 4 - Lavadero Mr. Wash 1. Goles: Julián Rodríguez (2), Enzo Montani y Matías Pellini (HIE); Diego Gómez (LMW).

-Anden 938 0 - Interacero 1. Gol: Cristóbal Vener (INT).

-Lubricentro El Changuito 2 - Metalúrgica Gapsof 3. Goles: Martín Garrido (2) (LEC); Ezequiel Díaz, Alan O´Reilly y Franco Otta (MG).

-Humilde Team 1 - Inmobiliaria Dacunda 1. Goles: Franco M. Avila (HUT); Maximiliano Márquez (ID).

-Criscar Premium 5 - Paso a Paso 1. Goles: Mateo Lacana (2), Javier Monteiro Rodríguez, Diego Jendrulek y Axel Abed (CRP); Gonzalo Bortagaray (PAP).

POSICIONES: 1) Inmobiliaria Dacunda, 26 puntos; 2) Lavadero Mr. Wash, 24 puntos; 3) Hierros Campana, 23 puntos; 4) Interacero, 22 puntos; 5) Branca FC, 18 puntos; 6) La 20, 17 puntos; 7) Criscar Premium, 17 puntos; 8) Paso a Paso, 16 puntos; 9) Humilde Team, 15 puntos; 10) Inmboliaria Gómez Ayerra, 15 puntos; 11) La Chancleta de Neymar, 14 puntos; 12) Metalúrgica Gapsof, 14 puntos; 13) Andén 938, 14 punto; 14) Shalke 04, 12 puntos; 15) Paliza Táctica, 4 puntos; 16) Lubricentro El Changuito, 3 puntos.

PRÓXIMA FECHA. La 13ª jornada se jugará esta tarde con la siguiente programación: Inmobiliaria Dacunda vs. Hierros Campana (14.00); La Chancleta de Neymar vs. Criscar Premium (15.10); Lavadero Mr. Wash vs. Paliza Táctica (16.20); Branca FC vs. Lubricentro El Changuito (16.20); Metalúrgica Gapsfof vs. La 20 (17.30); Shalke 04 vs. Paso a Paso (18.40); Interacero vs. Humilde Team (18.40); Inmobiliaria Gómez Ayerra vs. Anden 938 (19.50).

ZONA REPECHAJE

-Actis Seguros 1 - OLC Combustibles 5. Goles: Santiago Leveling (ACS); Julián Zanni (2), Julián Tejerina, Franco Ramírez y Emanuel Zapata (OLC).

-Rossi Producciones 0 - Inmatel FC 4. Goles: Lucas Costa (4) (INM)

-Rocamora FC 2 - Amigos de Ronaldo 2. Goles: Agustín Graf y Facundo Cremon (RFC); Nicolás Fillopski y Bruno Santini (ADR).

-Saca-Chispa FC 0 - Gallego Automotores 1. Gol: Agustín Lucero (GA).

-LAD 1 - Mirtha La Pantera 3. Goles: Pedro Martín (LAD); .Ramiro Antelo (2) y Jonathan Pittari (MLP)

-La Unión 2 - Plegadoras Migueles 6. Goles: Justo Martín y Lucas Córdoba (LAU); Sebastián Escuredo (2), Santiago Gorosito (2), Ariel Migueles y Daniel Batalla (PLE).

-CYL 1 - Carnicería Belén 1. Goles: Nicolás Vera (CYL); Miguel A. Herrera (CAB).

-Bolskaya 2 - Deportivo Malbec 5. Goles: Sergio González y Cristián Cotto (BOL); Maximiliano Castro (4) y Pablo Helse (DEM).

POSICIONES: 1) OLC Combustibles, 27 puntos; 2) Gallego Automotores, 26 puntos; 3) Amigos de Ronaldo, 25 puntos; 4) Mirtha La Pantera, 21 puntos; 5) LAD, 21 puntos; 6) Plegadoras Migueles, 19 puntos; 7) Carnicería Belén, 18 puntos; 8) CyL, 18 puntos; 9) La Unión, 16 puntos; 10) Rocamora FC, 15 puntos; 11) Bolskaya, 14 puntos; 12) Saca-Chispa FC, 13 puntos; 13) Deportivo Malbec, 9 puntos; 14) Inmatel FC, 8 puntos; 15) Rossi Producciones, 2 puntos; 16) Actis Seguros, 1 punto.

PRÓXIMA FECHA. La 13ª jornada de esta zona se jugará esta tarde con la siguiente programación:Mirtha La Pantera vs. La Unión (14.00); Gallego Automotores vs. LAD (15.10); Amigos de Ronaldo vs. Saca-Chispa FC (15.10); Actis Seguros vs. Inmatel FC (16.20); Deportivo Malbec vs. Rossi Producciones (17.30); CYL vs. Plegadoras Migueles (17.30); OLC Combustibles vs. Rocamora FC (18.40); y Bolskaya vs. Carnicería Belén (19.50).

GOLEADORES

Los máximos artilleros del campeonato son: 1) Diego Gómez (Lavadero Mr. Wash) y Tomás Gatti (Interacero), 28 goles; 3) Maximiliano Márquez (Inm. Dacunda) y Facundo Cremon (Rocamora FC), 27 goles; 5) Julián Rodríguez (Hierros Campana), 24 goles; 6) Cristián Sica (CYL), 23 goles; 7) Agustín Monteleone (Shalke 04), 22 goles; 8) Diego Barrios (Carnicería Belén), 18 goles; 9) Emilio Boveri (Criscar Premium) y Francisco G. Albornoz (Criscar Premium), 17 goles.