Cómo potenciar la autoestima de los niños de 6 a 8 años?

Tenemos que tener claro que los complejos son algo que siempre aparecen a esta edad, lo verbalicen los niños o no, y que la mejor herramienta que podemos dar a nuestros hijos para manejar los sentimientos de inferioridad derivados de los complejos es una buena y sana autoestima. Para lograrlo, debemos centrarnos en varios aspectos. 1. Construir una buena base centrada en el apego. Si el niño tiene ya una buena autoestima, previa a la aparición de los complejos, le será más fácil afrontar esta etapa. Para ello, tiene que haber creado un buen vínculo con sus figuras de referencia. Los padres somos fuente de seguridad y estímulo para nuestros hijos. Deben saber que pueden contar con nuestro apoyo emocional ante cualquier reto y tenemos que dejar que sean ellos mismos los que, poco a poco y bajo nuestra supervisión, se enfrenten a los desafíos adecuados a su etapa de desarrollo. No hay nada más gratificante para un niño que sentirse capaz de realizar algo por él mismo. 2. Consolar a los niños y trabajar sus habilidades sociales. Cuando los complejos aparecen, es el momento de estar ahí con ellos para entender su dolor y consolarles. Podemos recordar cómo nos sentíamos nosotros en circunstancias similares. Esto nos da pistas de qué pueden necesitar nuestros hijos en esa circunstancia. Una vez que hemos conseguido dar consuelo, es el momento de trabajar habilidades sociales para poner en práctica en futuras ocasiones. Podemos jugar a "qué dirías tú si yo te digo..." "la próxima vez que venga un niño y te diga, le puedes responder..." Poner nombre a sus emociones y ayudarle a reconocerlas puede ser muy útil para su crecimiento emocional y el control de su impulsividad. Así mismo, podemos transmitirles formas de interacción más cooperativas y menos competitivas. 3. Educar en positivo y dar ejemplo a los niños. Lo básico para que nuestro hijo tenga una buena autoestima es potenciarla desde casa. Así, debemos evitar estilos educativos muy críticos o de una exigencia elevada. Cambiar el "eres un desastre" por "esta vez lo has hecho un poco desastrosamente". Evitar las amenazas y tratar de motivarle a través de premios, no materiales sino emocionales. Por ejemplo, podemos cambiar el "como no te comas la sopa, no puedes ver la tele" por "si te tomas la sopa, podemos jugar un rato a lo que más te apetezca". También podemos darle espacio para hablar y dar su opinión, así como explicarle por qué en algunos momentos se puede tener en cuenta su criterio y en otros no. Y, para terminar, servir de ejemplo. Los niños asumen por aprendizaje vicario (viendo lo que otros hacen) mucho más de lo que imaginamos. Si nosotros no tenemos una buena autoestima, no sabemos defender nuestros derechos, nos sentimos heridos con facilidad o tenemos arranques fortuitos de ira, a ellos les será mucho más difícil poner en práctica lo que tratamos de enseñarles con muy buenas palabras. Trabajar en nuestra propia autoestima nos ayuda a nosotros y también a ellos. Fuente: Elbebe.com



Cómo potenciar la autoestima de los niños de 6 a 8 años?

