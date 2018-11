La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 04/nov/2018 Sergio Roses ocupará ahora la Secretaria de Descentralización







Tras pedir licencia a la presidencia del Concejo Deliberante se suma al gabinete de Abella. El intendente oficializó el anuncio antes de iniciar su licencia anual. El intendente Sebastián Abella, confirmó anoche que el hasta ahora presidente del Concejo Deliberante, Sergio Roses, se sumará al gabinete municipal para ocupar la Secretaria de Descentralización, que tiene a su cargo las distintas áreas de servicios públicos del municipio. El anuncio del intendente llegó vía Facebook, donde posteó en su cuenta personal: "Sergio Roses se suma a nuestro gabinete. Con la premisa de seguir mejorando nuestra gestión y los servicios a los vecinos: a partir del lunes Sergio Roses se suma a mi gabinete, encabezando la Secretaría de Descentralización. Sergio me acompaña desde que me inicié en la política y en estos años ha sido muy importante su trabajo en el Concejo Deliberante. Hoy cuento con él, en este nuevo rol para seguir transformando a Campana en la ciudad que todos soñamos. ¡Sigamos Trabajando Juntos!", concluyó el mensaje. Por su parte, Roses, en su cuenta en la misma red social agradeció el nombramiento: "Un nuevo rol, el mismo compromiso. Hoy me toca asumir un nuevo rol junto al intendente Sebastián Abella; a quien voy a acompañar integrando el gabinete como titular de la Secretaría de Descentralización. Es un desafío muy importante. Un proyecto para seguir mejorando los servicios a los vecinos. Juntos podemos hacer de Campana la ciudad que soñamos. "Gracias al intendente por elegirme y darme toda su confianza. Gracias a todos los concejales y todo el personal del HCD por estos años que compartimos", concluyó. Roses -quien pidió licencia en el HCD- ocupará el lugar que dejó vacante Marcelo Bouzas, quien renunció en las últimas horas.

