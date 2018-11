La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 04/nov/2018 Darío Sztajnszrajber: "Me gusta llevar la filosofía a todos lados"











Antes de la charla en el Auditorio de Tenaris, Darío Sztajnszrajber habló con la prensa local sobre la popularidad que vive el ensamiento filosófico, reflexionó sobre la educación y se refirió al interés del mundo empresario en su discurso. "Me gusta llevar la filosofía a todos lados", aseveró. Antes de su charla en el Auditorio de Tenaris, Darío Sztajnszrajber dialogó con la prensa local sobre el boom que vive la filosofía, su potencialidad para repensar cuestiones "estructurales" y el atractivo que el mundo empresarial está sintiendo por su discurso. "Creo que hay un momento de esplendor de la filosofía, claramente como consecuencia de lo que fue la política cultural del Canal Encuentro, que apostó a democratizar el saber", aseguró el filósofo. "Hoy cambiaron los aires, Argentina es otra, pero algo de eso quedó. Y se nota porque tanto las cosas que hago yo como muchos otros emergentes de ese momento del canal siguen generando convocatoria y, sobre todo, usándose en el aula, que creo es el lugar de más impacto donde se pueden implementar", afirmó Darío Z. El miércoles a la mañana, el autor de "Filosofía en 11 frases", uno de los libros más vendidos del año, cerró el programa Adolescencia Activa en la Escuela Técnica Roberto Rocca, donde se reunieron estudiantes de 3º año secundario de diversas escuelas de la ciudad. "Fue muy interesante ver cómo los adolescentes se enganchan con la filosofía" dijo Darío Z, a la vez que criticó la "lógica" del sistema educativo formal por no ser capaz de despertarles el mismo interés en clase. "No hay edad más entregada a la curiosidad, a repensarse a sí misma, que la adolescencia. Lo que no tiene lógica es que siga siendo el colegio secundario el lugar donde menos se trabaja ese interés y en general se aploma. Ningún chico va a la escuela con ganas, ni la ve como un lugar de realización. No hay eros en la escuela. Es una cárcel. O una especie de guardería de púberes", sostuvo. En ese sentido, planteó que el carácter cuestionador de la filosofía podría producir aportes para "discutir y pensar, algo que no está de moda, lógicas institucionales". "Hay que reflexionar si se trata de un problema curricular, de cómo está pensado el secundario, o si en general toda institución tira para atrás y deserotiza", expresó Darío Z. Pero así los jóvenes componen gran parte de sus seguidores, en el último tiempo también el mundo empresarial ha sentido atracción por sus ideas. El filósofo fue uno de los pensadores invitados a participar del Coloquio IDEA de este año. Y el miércoles, llegó a Campana invitado por el grupo de empresas AcercaRSE, que ya lo había traído a Zárate en 2015. "La filosofía atraviesa diferentes esferas", aseveró. "No solo me invitan a mí, hay un montón de demanda de lo que es pensamiento filosófico y otras esferas, como el arte. Evidentemente, el management empresarial vive reinventándose y buscando nuevos lenguajes. A mi particularmente me gusta llevar la filosofía a todos lados. Siempre con la convicción de lo que hago y cómo me gusta encararla. El modo de trabajo es el mismo para mí, tenga en frente a 900 empresarios como en el Coloquio Idea o a 800 chicos de 15 años como hoy a la mañana. Y en la medida que se abran esas posibilidades, la filosofía puede ayudar no sé si a cambiar al mundo, pero por lo menos a sensibilizarlo un poco", expresó.

Darío Z aseguró que la filosofía puede ayudar a "discutir y pensar" cuestiones como el sistema educativo.



Darío Sztajnszrajber: "Me gusta llevar la filosofía a todos lados"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: