Aunque no pudo ganar, el Auriazul cortó una racha de tres derrotas consecutivas y sumó ante el líder de la divisional. En un difícil momento, en el marco de una racha de tres derrotas consecutivas y con bajas considerables por suspensiones, Puerto Nuevo recibía ni más ni menos que al líder del campeonato, Juventud Unida. Y aunque no pudo volver a la victoria, cortó esa seguidilla negativa y pudo volver a sumar ante un rival que llegó a seis encuentros sin recibir goles. Fue ayer por la tarde en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco, donde el partido, correspondiente a la 10ª fecha, terminó 0-0 con el arbitraje de Edgardo Kopanchuk. De esta manera, el Auriazul llegó a las 12 unidades y se ubica actualmente en la 7ª posición junto a Liniers. Y su próximo compromiso será como visitante frente al encumbrado Claypole (se jugaría el lunes 12 a las 15.30 horas). EL PARTIDO Mereció un poco más Puerto Nuevo a lo largo de los 90 minutos. En un partido muy luchado fue el que tomó las riendas y el protagonista de las situaciones de gol más claras de la tarde. Sin embargo, la falta de eficacia a la hora de la definición y la sólida defensa de la visita hicieron que el equipo de la dupla Hugo Medina – Carlos Pereyra deba conformarse con un punto. En el primer tiempo, ambos equipos se tomaron los primeros minutos para analizarse y no asumieron riesgos. Con muchas infracciones y muchos cortes, el juego se tornó, por momentos, ordinario y con poco por contar de ambos lados. Para el local, la más clara fue un remate desde la medialuna del área por parte de Mauricio Ruiz que el arquero Rodolfo De Rosa contuvo sin problemas. Por el lado de los de Mariano Moramarco, Alexis Beltrán probó desde el vértice del área haciendo lucir a Leandro Bonet que la envió al córner. Ya en el complemento, el equipo de nuestra ciudad se abalanzó por completo sobre su rival y manejó los 45 minutos la pelota con intención de abrir el marcador. Con un sólido Kevin Redondo, el "Portuario" probó a base de centros al área buscando constantemente a Orlando Sosa. Pese a la insistencia del local, el arquero del "Lobo Rojo" estuvo firme y no permitió que Mauricio Ruíz abra el marcador en dos oportunidades que remató desde dentro del área. Sobre el final, estalló la polémica: tras un buen desborde del "Tucu" Ruíz, el árbitro Edgardo Kopanchuk no cobró una clara infracción del defensor Damián Lescano dentro del área y generó la desconcentración del local. Así, los de San Miguel contaron con un extra para neutralizar a Puerto Nuevo en los minutos finales y todo se encaminó definitivamente al 0-0. SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (0): Leandro Bonet; Lautaro Cuenos, Kevin Redondo, Joaquín Montiel, Nahuel Banegas; Nicolás Colombano, Eliseo Aguirre; Carlos Tapia, Marcelo González, Mauricio Ruiz; y Orlando Sosa. DT: Hugo Medina y Carlos Pereyra. SUPLENTES: Rodrigo Ponce de León, Julián Sprovieri, Sergio Robles, Braian Figueroa, Nicolás Rodríguez, Octavio Ábalos y Diego Pertossi. JUVENTUD UNIDA (0): Rodolfo De Rosa; Daniel Kombi, Damián Lescano, Gonzalo Pulido, Alexis Beltrán; Mauro Romay, Brian Konecny, Luciano Pérez, Franco Martel; Alexis Valenzuela y Gastón Cueto. DT: Mariano Moramarco. SUPLENTES: Brian Velasco, Javier Graieb, Santiago Brítez, Maximiliano Saracho, Donato Leguizamón, Hernán Carrozzino y Julio Peralta Cabrera. GOLES: No hubo. CAMBIOS: ST 13m Carrozzino x Valenzuela (JU), 23m Peralta Cabrera x Pérez (JU), 32m Leguizamón x Cueto (JU), 38m Ábalos x Colombano (PN), 43m Pertossi x Banegas (PN) y 45m Figueroa x González (PN). AMONESTADOS: Orlando Sosa y Mauricio Ruiz (PN); Daniel Kombi y Alexis Valenzuela (PN). CANCHA: Puerto Nuevo. ARBITRO: Edgardo Kopanchuk.

En un partido muy luchado, puerto fue el protagonista de las situaciones de gol más claras de la tarde





El equipo auriazul intentó siempre manejar la pelota, pero la marca rival fue por momentos intensa









Sobre el final, un buen desborde del "Tucu" Ruiz fue neutralizado mediante una clara infracción que el arbitro no cobro.



Primera D:

Puerto Nuevo igualó ante el líder Juventud Unida

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: