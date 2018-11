P U B L I C



El Tricolor derrotó 77-59 como visitante a Platense y consiguió su cuarta victoria en cinco presentaciones. Por la quinta fecha de la Zona Norte "B" del Torneo Provincial de Clubes 2018/19, Ciudad de Campana derrotó 77-59 como visitante a Platense de La Plata en un partido disputado el viernes por la noche en la capital bonaerense. De esta manera, el Tricolor consiguió su cuarta victoria en cinco presentaciones y cerró la primera rueda como único líder de su grupo, aprovechando la derrota de Regatas de San Nicolás en su visita a Defensores Unidos de Zárate. Fue, además, el primer triunfo como visitante del equipo dirigido por Sebastián Silva, que no tuvo mayores inconvenientes para ganar en La Plata. Ya en el primer cuarto tomó ventajas claras (21-9) con Martín Delgado desequilibrando en la zona pintada y con triples de Maximiliano Gutiérrez y Facundo Romani. En el segundo cuarto, apareció la intensidad que Juan Cruz Gallardo suma desde la banca y también un segundo empujón de Delgado para que el CCC se escape por 15 puntos en el tablero (43-28). En el complemento, con una amplia rotación de su plantilla, el Tricolor sostuvo el tanteador, apoyado en un buen tercer cuarto de Francisco Santini (7) y la puntería del juvenil Joaquín Aguilar (en su debut en el Provincial terminó con 13 puntos) ante un rival cuya mayor resistencia fue la tarea de los hermanos Santiago y Rafael Giraudo (se combinaron para 32 puntos). Por esta quinta fecha, también el viernes por la noche, Defensores Unidos superó 81-79 a Regatas de San Nicolás, mientras que Ciudad de Saladillo le ganó 68-65 a Juventud de Cañuelas. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Ciudad de Campana (4-1), 9 puntos; 2) Regatas de San Nicolás y Ciudad de Saladillo (3-2), 8 puntos; 4) Defensores Unidos y Platense (2-3), 7 puntos; 6) Juventud de Cañuelas (1-4), 6 puntos. El próximo fin de semana comenzará la segunda rueda con los siguientes partidos: Ciudad de Saladillo vs Platense de La Plata; Defensores Unidos vs Ciudad de Campana; Juventud de Cañuelas vs Regatas de San Nicolás. SÍNTESIS DEL PARTIDO PLATENSE (59): Santiago Giraudo (14), Simón Guerín (6), Sebastián Bongiorni (10), Rafael Giraudo (18) y Pablo Herrera (4) (FI); Taeil Acosta (1), Lucas Succi (3), Francisco Soto (3), Guido Paoletti (0) y Juan Ignacio Navajas (0). DT: Xabier Aramayo. CIUDAD DE CAMPANA (77): Facundo Romani (8), Maximiliano Gutiérrez (4), Francisco Santini (9), Matías Nieto (5) y Martín Delgado (16) (FI) Juan Cruz Gallardo (16), Rubén Runke (2), Joaquín Aguilar (13), Alejo Fioretto (2), Juan Sebastián Manrique (0) y Agustín Hernández (0). DT: Sebastián Silva. PARCIALES: 9-21 / 19-22 (28-43) / 16-19 (44-62) / 15-15 (59-77). JUECES: Luciano Yamán y Ariel Villalba GIMNASIO: Platense de La Plata.



MARTÍN DELGADO DOMINÓ LA ZONA PINTADA DESDE EL INICIO DEL JUEGO. TERMINÓ CON 16 PUNTOS.



Básquet:

Provincial; Ciudad ganó en la Plata y quedó como único líder de la Zona Norte “B"

