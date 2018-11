La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 04/nov/2018 ECVC:

"Vamos a cuidar el trabajo para los campanenses"







Insisten en la necesidad de readecuar el régimen de promoción industrial para que el 85% de los puestos de trabajo de las empresas que se radiquen en el distrito esten cubiertos por personas que certifiquen al menos dos años de residencia en Campana Desde Vamos Campana, el Espacio Ciudadano que núclea a diversos sectores de la política campanense, se manifestaron sobre la difícil situación laboral que se está atravesando en la ciudad, ante lo cual, el licenciado Alejo Sarna manifestó que "insistimos con la necesidad de readecuar el régimen de promoción industrial para que el 85% de los puestos de trabajo de las empresas que se radiquen en el distrito sea para los vecinos y vecinas de Campana que certifiquen como mínimo 2 años de residencia en el distrito. No podemos darnos el lujo de, ante la difícil situación laboral, no actuar. Pero tampoco se trata de hacer demagogia, sino de repensar y readecuar una régimen que ya existe pero que quedó desactualizado" señaló el jóven dirigente y agregó que " la propuesta se trata de que aquellas empresas que se radiquen en la ciudad, aquella que ya radicadas inviertan en amplíar sus instalaciones, en tanto lo hagan con empresas de construcción y servicios del distrito; y aquellas que contraten y subcontraten empresas locales podrían recibir beneficios superiores al 30% de exenciones imposi-tivas. Pero fundamentalmente, se generarán importantes exenciones a aquellas empresas que contraten mano de obra local cumpliendo con el umbral del 85%". Por otro lado, Alejo Sarna agregó que "la readecuación del régimen de promoción industrial también tiene que ver con la obra pública local, ya que se establecerá que toda la obra pública en el distrito deba ser realizadas de manera obligatoria por empresas locales, dado que estás son importantes fuentes de empleo para los campanenses. Pero con la condición que las empresas proveedoras y de servicios que contraten también sean locales y que cumplan con el cupo de mano de obra campanense". Por su parte, Ariel Mosqueira, dirigente alfonsinista en Vamos Campana, agregó que "por propuestas como estás y muchas otras que hemos presentado en el año, pero fundamentalmente porque nos duele la dificil realidad económica que estámos viviendo, es que estamos trabajando en constituir un gran frente campanense que nos devuelva la esperanza de que podemos vivir mejor. Queremos aportar a una gran espacio transversal, horizontal y democrático que nos permita llevar adelante iniciativas tan importantes como estas". Para finalizar, Carla Navazzotti, jóven dirigente peronista concluyó que "propuestas como la readecuación del régimen de promoción industrial, la creación comisión permanente de protección al comercio local, las iniciativas pensadas para incentivar el primer empleo, son algunas de las tantas idea que pudimos pensar gracias a que logramos consolidar un cambio genera-cional en la política local pero también una renovación en las prácticas políticas, instalando una nueva generación de jóvenes dirigentes, muchos de los cuales somos profesionales, capacitados y que no nos cerramos en las pequeñas diferencias sino que nos concentramos en lo que pueda aportar cada uno desde su identidad política, para constituir este gran proyecto político para nuestra querida ciudad". Piden debatir el proyecto de la Costanera "sin intereses personales de por medio". Desde Vamos Campana opinaron sobre el proyecto de la nueva costanera que actualmente se debate en el Concejo Deliberante y pidieron que el mismo pueda debatirse "en serio" y dejando de lado "intereses personales". "Tenemos que superar la discusión entre los proyectos inmobiliarios de Cambiemos y la defensa de intereses personales como los de Cantlon", señalaron desde el espacio ciudadano y agregaron que "Los vecinos de Campana necesitamos una Costanera para disfrutar y es necesario tener un debate serio al respecto. En este caso hay concejales como Cantlon que tienen intereses personales al respecto, porque su familia ha ocupado parte de la Costanera durante años. Él es claramente parte interesada en esto", resaltaron. Asimismo, cuestionaron lo hecho hasta el momento por el gobierno municipal: "Estamos esperando que el intendente Abella cumpla con sus promesas de campaña sobre este tema tan importante para todos los vecinos de la ciudad. Por esto creemos que debe haber un proceso donde desde el municipio se le den detalles a la comunidad de como se van a utilizar los terrenos de la costanera y de donde van a salir los fondos para el proyecto, entre otras cosas". Para finalizar, desde Vamos Campana concluyeron que "los vecinos de Campana estamos cansados de ser siempre rehenes de disputas entre una clase política, oficialistas y opositores, que no están a la altura de la circunstancias de lo que es para los vecinos un anhelo de larga data. Por eso le pedimos a todo el arco político del que tiene representación en el Concejo Deliberante que se discuta enserio el proyecto, dejando intereses personales y sectarios de lado. Si queremos tener una ciudad prospera, tenemos que superar este tipo de rivalidades".

ECVC:

"Vamos a cuidar el trabajo para los campanenses"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: