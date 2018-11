La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 04/nov/2018 Chiki Martinez: "No esperaba que Romina menosprecie mi trabajo y mi militancia"







El referente del radicalismo salió a responder a las declaraciones de la Presidente del Comité Radical, Romina Buzzini. "Romina sabe de mi trabajo en el comité para todos los espacios internos a través de los años. Trabaje para Calixto, para Giordanelli, para Sala para Ana Lia y también para Axel. Pero si yo soy títere de Axel entones ella es la títere de Abella y Giordanelli", expresó Martinez. "La verdad nunca esperaba de ella una acusación de ese estilo, sin duda le dolió el resultado porque más allá de ganar por un por un par de votos, sabe que los radicales fueron solos a votarnos a nosotros y a ellos los votaron solo los del PRO". "A mi me parece que en vez de preocuparse tanto por Axel se tendrían que preocupar más por ellos mismos porque la verdad es que no les fue muy bien con todos los cargos que ocupan en el municipio y si uno analiza bien el resultado, está claro que ganaron con los votos prestados de Abella y del PRO". "Romina y su gente están muy nerviosos porque saben que lo que nosotros decimos es verdad. Ellos son oficialismo y tienen todo el aparato atrás pero no tienen la confianza de los radicales porque es evidente que no hicieron absolutamente nada por el partido aún teniendo todos esos cargos; y es por eso que los radicales nos votaron a nosotros". "Las agresiones personales de Buzzini no me afectan, es más quiero felicitarla por su triunfo, pero eso no me va a impedir decir al verdad, y la verdad indica que sus declaraciones violentas contra mí, demuestran que tengo razón al decir que el resultado fue un triunfo para nosotros y demuestra el nerviosismo que tienen porque se dan cuenta que solo tienen el respaldo del intendente pero no lo tienen de los afiliados radicales", cerró Martinez.



